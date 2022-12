NUEVA YORK (AP) — “Black Panther: Wakanda Forever” fue la película más taquillera en Estados Unidos por quinto fin de semana consecutivo, según estimados de la industria difundidos el domingo.

“Wakanda Forever” recaudó 11,1 millones de dólares, para un total a nivel nacional de 409,8 millones y un total mundial de 767,8 millones.

“Wakanda Forever” es la primera película que domina la taquilla por cinco fines de semana consecutivos desde que “Tenet” de Christopher Nolan trató de reanimar los cines tras los cierres provocados por la pandemia en 2020.

Hay gran expectativa en el mundo del espectáculo por el estreno de la secuela de “Avatar”: “Avatar: The Way of Water”, de James Cameron. Circulan cálculos de que recaudará por lo menos 150 millones de dólares en su debut.

“Violent Night” la película de comedia-horror sobre Santa Claus estelarizada por David Harbour, llegó de segunda con 8,7 millones de dólares, una baja de 29% con respecto a la semana pasada.

“The Whale” de Darren Aronofsky, estelarizada por Brendan Fraser, atrajo 360.000 dólares en seis cines.

En su segundo fin de semana, “Spoiler Alert”, con Jim Parsons y dirigida por Michael Showalter, se amplió a 1.100 cines pero recaudó solo 700.000 dólares.

“Empire of Light”, entretanto, debutó en 110 cines pero no atrajo a mucha gente. La película, situada en una aldea de Inglaterra en los años ochenta y estelarizada por Olivia Colman, recaudó 152.000 dólares.