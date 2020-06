ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 19 de abril de 2017 Aretha Franklin durante su presentación en el estreno de "Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives" en el Radio City Music Hall en Nueva York. Una versión inédita en solitario de la canción de 2006 “Never Gonna Break My Faith” de Aretha Franklin fue lanzada el 19 de junio de 2020. (Charles Sykes/Invision/AP, archivo) less