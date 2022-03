Vive Latino regresa a su 1ra edición tras la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un año sin Vive Latino se sintió como mucho tiempo para los fans y los músicos que se dieron cita el sábado en la primera edición del festival de rock y música alternativa de la Ciudad de México que se realizó tras la pandemia.

En 2020 el festival masivo, y uno de los más importantes de Latinoamérica, fue el último en hacerse antes de que la pandemia explotara en tierra mexicana, pero el año pasado definitivamente fue cancelado por los altos niveles de contagio. El sábado recibió a 80.000 asistentes.

Carlos Álvarez, estudiante de relaciones internacionales de 21 años, llevaba un vistoso letrero con la fotografía de un cachorro de perro Labrador que decía “¡Hola Vive Latino te extrañé mucho!”, que apareció en la pantalla gigante del escenario principal durante el concierto de la banda mexicana Los Cogelones, de los primeros en presentarse en el día. Para Álvarez era su cuarta vez en el festival e iba acompañado de su hermano.

“Pudo haber sido el quinto, pero la pandemia no nos lo permitió a nadie. Afortunadamente pude venir”, dijo a The Associated Press. “A disfrutar, brindar por los que estamos, por los que sobrevivimos y brindar otra vez por los que se fueron. Tuve dos tíos que fallecieron, yo me enfermé muy grave, estuve a punto de tronarla”.

Álvarez llevaba su cubrebocas, requerido para el ingreso al festival, y presumió estar vacunado: “Que (grosería) los antivacunas”, dijo. También iba a ver a Javier Blake, Camilo Séptimo, los monólogos de la Casa Comedy y Limp Bizkit.

Algunos se animaron a ir en familia como Fernando Franco, empresario de 32 años, quien llevaba a su hijo José Yeray de 3 años en una carriola rumbo a la sección infantil del festival acompañado de su esposa, su suegra y otros familiares.

“Ya tenemos varios años viniendo al Vive y en años anteriores habíamos visto que había carriolas con unos niños entonces dijimos ‘de una vez que se empiece a educar”, dijo Franco quien deseaba ver los conciertos de Santa Fe Klan y Julieta Venegas. “Ya estamos todos vacunados gracias a Dios, y yo soy muy fan de esta música, es mi género”.

Otro que iba en familia era Jahir Valdez, comerciante de 22 años, quien llevaba a su hija en brazos.

“Hace dos años todavía venimos sin esta pequeña, pero con este regreso ya nos sentimos mucho más felices y andamos contentos”, dijo Valdez. La vez anterior que estuvieron en el Vive su hija estaba todavía en el vientre de su madre. La familia iba a ver a la banda argentina Los Auténticos Decadentes.

Más adelante en la noche, cuando cada vez menos personas llevaban cubrebocas, Julieta Venegas expresó su felicidad por el reencuentro con su público.

“¡Qué emocionante estar aquí, qué lindo ver todas estas caras hermosas!”, dijo al comienzo de su presentación. “Poder vernos, poder abrazarnos, poder cantar, estoy muy feliz y emocionada de estar acá con ustedes”.

Venegas también se dijo animada por ver a las mujeres salir a las calles a defender sus derechos en marchas como las recientes por el Día Internacional de la Mujer.

“En este país desaparecen 10 mujeres al día”, dijo Venegas en referencia al promedio de mujeres asesinadas por día en México. “Y no importa toda la retórica que nos quieran decir, todo lo que nos quieran inventar, eso es una realidad”.

“Yo fervientemente creo en que siempre está la posibilidad de cambiar y la única manera de cambiar a nuestra sociedad es empezar por nuestras casas, por nuestras parejas, por cómo nos relacionamos”, agregó antes de interpretar su canción contra la violencia machista “Mujeres”. “Los hombres también son parte de este cambio. Es algo que vamos a hacer entre todas y todos”.

Venegas interpretó por primera vez en vivo su nueva canción “Mismo amor”.

El rapero mexicano Santa Fe Klan, quien estuvo acompañado por bailarines de break dance, dio la bienvenida a los asistentes de diferentes países en el Vive Latino e invitó a Gera Mx para cantar un par de temas.

La banda de Florida Limp Bizkit invitó a un fan a cantar su clásica “Rollin’”, otras de las canciones que interpretaron fueron “My Way” y “Take A Look Around”, entre las cuales mezclaron fragmentos de piezas de regional mexicano como “El mariachi loco” y “¡Viva México!”.

La banda mexicana de ska y rock Maldita Vecindad celebró en el escenario principal su 35 aniversario y 30 años de su álbum emblemático “El circo” con un tono de veneración por las personas fallecidas por la pandemia, incluyendo al saxofonista de la banda Eulalio Cervantes Galarza conocido como “Sax”, quien murió por complicaciones derivadas tras contraer COVID-19.

“Aquí festejamos que todos y cada uno de nosotros estamos aquí, saludables, una vez más festejando cultura de paz y también”, dijo el vocalista Rolando Ortega Cuenca alias “Roco Pachukote”.

“Así como hay ciclos que celebran, que celebramos, también hay ciclos de duelo y de profundo silencio. Así es que esta noche también queremos honrar a nuestro hermano Lalo (Sax) que exactamente hace un año trascendió y se fue hasta el cielo. Con todo nuestro cariño y todo nuestro amor le agradecemos, todo el cariño y toda la música que creamos juntos ¡Muchas gracias Lalo!”, dijo a lo que recibió una ovación del público.

Días antes, la Viuda de Sax había criticado en una conferencia de prensa a la banda por el trato que le dieron a su esposo tiempo antes de morir. Durante el concierto fue invitado un sobrino de Sax a tocar el instrumento que lo acompañó por años.

También invitaron a la saxofonista, activista y sobreviviente feminista María Elena Ríos originaria del sureño estado de Oaxaca, quien interpretó “Chacahua” y la clásica romántica de la banda “Kumbala”. La Maldita invitó también a la orquesta de música tropical Sonora Santanera para “Pata de perro” y “Kumbala”.

Durante la velada incluyeron un mensaje enviado por el pueblo indígena wirrarica, guardianes de la tierra sagrada de Wirikuta, acechada desde hace años por empresas mineras trasnacionales, en el que una vocera indígena invitó a un rezo de la renovación del mundo y dijo: “Nuestro lugar sagrado es algo muy especial para toda la humanidad ... queremos vivir en una humanidad en paz con Tatéi Yurianaka que es nuestra madre tierra”.

“Wirikuta no se vende, se ama, se defiende”, dijo Roco.

El domingo el Vive Latino continuará con las presentaciones de Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Groove Armada y Black Pumas, entre otros.