Un vistazo al inconfundible estilo de la reina Isabel II

NUEVA YORK (AP) — La reina Isabel II podría tener el guardarropa más ajetreado del planeta.

“Cada atuendo usado en público es cuidadosamente calibrado para inspirar o recordar, para mostrar gratitud o respeto, para expresar un sentido de poder o de familiaridad”, escribió el diario The Mail on Sunday en 2015. “Su majestad no establece ni sigue tendencias, pero aunque ella es sorda al llamado de las sirenas de la moda, tiene su propio estilo”.