"Top Gun" se exhibirá en Cannes bajo la sombra de Ucrania

PARÍS (AP) — Con las tensiones en torno a la guerra en Ucrania como telón de fondo, el Festival de Cine de Cannes planea un homenaje especial para el regreso de “Top Gun” de Tom Cruise y albergar a unas 35.000 personas mientras la industria cinematográfica busca recuperar su encanto previo a la pandemia.

El jueves, los organizadores develaron las 18 películas que competirán por la codiciada Palma de Oro en el festival, que está previsto del 17 al 28 de mayo. Incluyen “The Natural History of Destruction” del director ucraniano Sergei Loznitsa, “All that Breathes” del director indio Shaunak Sen y “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind” de Ethan Cohen.