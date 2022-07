NUEVA YORK (AP) — Uno de los éxitos más recientes de The Chainsmokers es “High” (alto) y ellos esperan hacerle honor a este título.

El popular dúo integrado por Drew Taggart y Alex Pall se apuntó para meterse en una cápsula presurizada atada a un globo estratosférico que partirá en un par de años y en la que actuarán a unos 32 kilómetros (20 millas) de la Tierra.

La hazaña convertirá a Taggart y Pall en los primeros músicos en presentarse en el límite con el espacio exterior, dijo Ryan Hartman, director general de la empresa de turismo espacial World View, a The Associated Press.

World View dijo que The Chainsmokers estarán en uno de los vuelos inaugurales de la empresa programado para 2024 y grabarán su presentación desde el interior de la cápsula, lo que le dará a los espectadores la posibilidad de experimentar la música y el viaje de primera mano.

“Siempre hemos soñado con ir al espacio y nos encanta colaborar con World View para tener esta aventura y esta experiencia”, dijo The Chainsmokers en un comunicado. “Sabemos que las vistas tanto de la Tierra como del espacio serán increíbles e inspiradoras y esperamos aprovechar este vuelo para la creatividad en proyectos futuros”.

Entre los éxitos de The Chainsmokers en los 10 primeros puestos de la lista Hot 100 de Billboard están “Closer”, “Paris”, “Don’t Let Me Down” y “Something Just Like This” con Coldplay de 2017.

Hartman dijo que, mientras la mayoría de la gente que ha hecho vuelos espaciales son científicos e ingenieros, World View espera que enviar a artistas “los inspire a hacer algo diferente a lo que habrían hecho de otra manera”.

“Pensamos en inspirar nuevas perspectivas y cómo esas nuevas perspectivas pueden llevarnos a un futuro radicalmente mejorado para nuestra Tierra”, dijo Hartman. “Poder llegar al público de The Chainsmokers a través del trabajo de Alex y Drew también contribuye a nuestra misión. Es algo que en lo personal me inspira y emociona”.

World View es parte de una nueva ola de empresas privadas de exploración espacial que ofrecen asientos al público, una lista que incluye a Blue Origin, Virgin Galactic y SpaceX. Cada cápsula de World View puede llevar ocho pasajeros y alcanzar una altura máxima de 30.480 metros (100.000 pies). Cada vuelo dura de seis a 12 horas.

Elegir a The Chainsmokers para el honor fue en parte una decisión personal y también un intento por atraer a un público más joven. Hartman dijo que vio a su hijo menor cantando a todo pulmón las canciones del dúo y se sintió inspirado por su popularidad. Al dúo les explicó sobre el vuelo en una cena.

“He visto de primera mano cómo su música llega a grupos muy diferentes, de edades muy diferentes, y lo apasionados que son sobre su música y su arte. Eso coincide con la pasión que tenemos por lo que hacemos”, dijo.

