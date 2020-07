Temores de virus congelan concierto de Vanilla Ice

ARCHIVO – En esta fotografía del 15 de febrero de 2014 el cantante Vanilla Ice durante su presentación en la competencia de habilidades en el juego de estrellas de la NBA en Nueva Orleans. Vanilla Ice pospuso indefinidamente un concierto programado para el 3 de julio de 2020 a las afueras de Austin, Texas, tras recibir críticas por tener una fecha en medio de la pandemia de coronavirus. (Foto AP/Gerald Herbert, archivo)

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Vanilla Ice congeló indefinidamente sus planes para un concierto en Texas tras recibir fuertes críticas por un evento que iba a congregar a cientos de fans en uno de los estados más afectados de Estados Unidos por el coronavirus.

El rapero del éxito de los 90 “Ice Ice Baby” iba a presentarse a la orilla de un lago a las afueras de Austin el viernes, pero el jueves anunció que postergaba el espectáculo.

“Debido al incremento de casos de COVID-19 en Austin vamos a cambiar el concierto a una mejor fecha”, tuiteó Vanilla Ice. “Esperábamos tener mejores cifras del coronavirus para julio, pero desafortunadamente los números han subido bastante así que por la seguridad y salud de todos vamos a quedarnos en casa”.

Barrett Brannam, propietario del local donde Vanilla Ice iba a presentarse, dijo que el rapero — cuyo verdadero nombre es Robert Van Winkle — había expresado inquietud por la salud de sus fans y de él mismo. Brannam dijo la actuación del sábado del grupo de R&B de los 90 Color Me Badd también se pospuso. Indicó que tanto Vanilla Ice como Color Me Badd se presentarían en una próxima fecha, pero que no sabía cuándo.

“Es difícil decir, podría ser más adelante este verano o hasta el próximo verano. No sabemos cuánto tiempo va a estar aquí este virus”, dijo.

El gobernador de Texas Greg Abbott cerró la semana pasada bares y clubes en un esfuerzo por detener lo que definió como una “propagación masiva” del coronavirus. Pero el Emerald Point Bar & Grill continúa abierto y tiene música en vivo porque es un restaurante y las presentaciones se pueden hacer al aire libre.

El concierto de Vanilla Ice llamó mucho la atención — y generó muchas críticas — cuando el rapero publicó sobre él en sus redes sociales. Sólo 84 boletos habían sido vendidos antes de que se suspendiera la venta en línea, dijo Brannam.

“Me tomo el coronavirus con seriedad, pero no podemos vivir en una burbuja”, tuiteó el rapero antes de cancelar el jueves. “Creo que a este punto todos comprendemos su seriedad. Mantengan el distanciamiento social y usen cubrebocas. Este es un local al aire libre, el 4 de Julio en el lago con fuegos artificiales. Mucho espacio para el distanciamiento”.

La empresa de representación del rapero no respondió de momento una solicitud de declaraciones.

Brannam dijo que no había sido presionado por las autoridades estatales o locales para cancelar el show, pero que recibió un aluvión de quejas por teléfono.

Vanilla Ice se presentó en el mismo local el año pasado ante 1.800 personas y tiene reservadas fechas para el mismo fin de semana feriado de los próximos dos años, dijo Brannam. El concierto del viernes estaba agendado desde 2019, indicó.

“No sabía del COVID cuando aparté este concierto. Nadie sabía”, dijo Brannam.

Brannam dijo que el rapero se comprometió a pedir a los fans que llevaran cubrebocas y siguieran las indicaciones de distanciamiento social. El local iba a revisar la temperatura de los asistentes en la entrada e iba a proporcionar mascarillas a quienes necesitaran, dijo.

El restaurante ha tenido presentaciones de música en vivo desde que reabrió en mayo. Brannam dijo que nadie se quejó hasta que fue un concierto de Vanilla Ice.

Brannam dijo que pospuso los conciertos de Coolio y Tone Loc del próximo fin de semana porque no quiere perder dinero.

“Vanilla Ice estaba preparado para que la gente se divirtiera. Nadie dijo nada hasta que hizo esa publicación. Entonces todo se salió de control”, dijo. “Soy la persona más odiada del planeta por un concierto de Vanilla Ice”.