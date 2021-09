Stevie Wonder encabeza Global Citizen Live en Los Ángeles

John Raoux/AP

LOS ÁNGELES (AP) — Stevie Wonder encabezará este mes el evento de 24 horas de Global Citizen Live en Los Ángeles para ayudar a crear conciencia sobre la pobreza, el cambio climático y la necesidad de un mayor acceso a la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo.

Portavoces de Global Citizen anunciaron el jueves que Wonder estará entre varios artistas, incluidos HER, Adam Lambert y Demi Lovato, que se presentarán en The Greek Theatre el 25 de septiembre. El evento contará con otras actuaciones de Chloe x Halle, OneRepublic, The Lumineers, 5 Seconds of Summer y Ozuna.