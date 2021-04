AP

NUEVA YORK (AP) — El actor Elliot Page reveló lo feliz que se siente luego de someterse a una operación de los senos y lo importante que cree que es apoyar la atención médica para las personas transgénero.

“Quiero que la gente sepa que no sólo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y que es el caso de mucha gente”, dijo el actor a Oprah Winfrey en el nuevo programa de la conductora para Apple TV+.