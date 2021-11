of

2 of 2

of

1 of 2

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A veces el dolor se quita, otras veces lleva a los Latin Grammy. Así le pasó al cantautor mexicano Marco Mares, quien gracias a su EP “curitas” se mide este jueves por el codiciado premio al mejor nuevo artista.

La producción, su tercera después del álbum de 2019 “Estas canciones me recuerdan a ti” y el EP de 2014 “Para ella”, surgió del desamor, luego de terminar una relación de seis años.

“Creo que ese día o el día anterior tenía el sentimiento a flor de piel”, recordó Mares en una entrevista reciente en la Ciudad de México.

A diferencia de su álbum anterior, que con 12 canciones le tomó dos años y medio, “curitas” lo hizo rápidamente durante la pandemia, en un momento de autorreflexión provocado por el encierro. Sus cinco temas son una manera de “representar mis heridas", dijo, "de aceptarlas”.

“Creo que de las canciones que he hecho son de las que menos dedicaría para alguien porque realmente las escribí para mí. Todo lo demás lo había hecho antes con ganas de escribírselas a mi novia, a mi familia o a mis amigos, y esto siento que sí fue una cosa muy personal”, señaló el músico de 28 años.

El EP mezcla estilos como música ranchera, chachachá, bachata, pop y R&B con fraseos de trap. La palabra “curita” figura en canciones como “amable” ("Darte besos de curita / Abrazarte si te agüitas) y “bebé” (“Si esto me va a doler / Arranca el curita de una vez”), mientras que en la portada, así como durante los meses que presentó las canciones del álbum, Mares aparece con curitas en la cara.

“Soy una persona a la que le gustan mucho las ideas completas y los conceptos, soy un poco quizá obsesivo con esas cosas”, dijo. “Me gusta mucho trabajar las ideas desde cero y que sean como súper redondas y que sientas así como que están súper juntitas”.

En “amable”, el primer tema del EP, rapea que es diferente a los novios patanes, y en “bebé” pide que no lo dejen en la incertidumbre del silencio mientras se adentra en el terreno de la música ranchera con sus guitarras.

“Pensaba hacer esta ranchera pero desde la perspectiva de un hombre sensible. Siento que estamos acostumbrados a la ranchera típica del macho de ‘te vas porque yo quiero que te vayas’, y no me identifico para nada", dijo. "Siento que soy una persona que está muy en contacto con su lado femenino, con su sensibilidad, con su vulnerabilidad, y quería representar eso en una canción”.

En la romántica “alboroto” tiene una base de bachata con un fraseo de trap o “bachatrap”, como lo denomina. Fue escrita junto con el artista venezolano El Arcas de la banda Okills.

“nada más” es una canción en la que habla de no pelear, pues en los pleitos de pareja nadie gana. En este tema Mares pide perdón por los errores cometidos. “Realmente no me gusta pelear, prefiero darte besos y ya”, dijo.

En “yano”, una canción pop feliz en cuanto a instrumentación, la relación se ha roto al punto que, para evitar recuerdos dolorosos, el narrador evita escuchar a los Beatles y frecuentar ciertos lugares. “Es una persona que te arruinó de verdad la música y la vida”, explicó el cantante.

Mares, cuyo nombre completo es Marco Antonio Mares Díaz, viene de una familia en la que todos cantan, incluidos abuelos, padres, primos y tíos. Uno de ellos, su tío Edgar “Pijamo”, es bajista de la banda DLD.

“Desde chico crecí en ese ambiente muy armonioso en el que los juegos, en vez de jugar escondidillas, eran montar números, montar canciones y presentarlas”, recordó.

De pequeño comenzó a estudiar percusiones, canto y piano. También estudió teatro y llegó a actuar de forma profesional. Al llegar a la universidad ingresó a ingeniería en producción musical, pero se dio cuenta que no era lo suyo. Después consiguió una beca para estudiar en la prestigiosa escuela de música de Berklee, en Boston, y de forma paralela tocó batería, bajo y guitarra en distintos tipos de bandas.

“De metal, de rock de pop, de folk, de punk”, contó Mares. “Había estado en mil bandas, pero nunca había escrito”.

En Berklee empezó a echar de menos a México y a ver la música en español de forma diferente. Esto lo llevó a profundizar en ritmos como la bachata y la cumbia, al tiempo que comenzaba a escribir sus propias canciones.

“Entre la extrañadera me di cuenta que sí me gustaba mucho la música en español”, dijo. “Me di cuenta que la música en español tenía un gran, gran valor que yo no le había dado”.

En 2017, cuando el centro de México sufrió un fuerte terremoto, su canción “Flaquita” se hizo viral.

“Siento que fue el temblor lo que hizo que se moviera algo en las cabezas, porque te juro que fue una semana después del temblor que una canción mía tenía ya un millón de reproducciones en YouTube”, dijo.

Al igual que “Estas canciones me recuerdan a ti”, Mares coprodujo “curitas” con Mauro Muñoz, Herman Araujo y Roberto Valadez del estudio Multiverso en el barrio Portales de la Ciudad de México, un barrio tradicional.

Actualmente trabaja en su próximo álbum, en el cual estará más involucrado en la producción. El miércoles lanzó la canción “Soñé contigo” con el cantautor español Carlos Sadness.

En cuanto a su nominación al Latin Grammy, estaba dormido cuando se anunció.

“No puse mucha energía en pensar ‘voy a estar nominado, voy a estar nominado’”, dijo el artista, quien planea asistir a la ceremonia en Las Vegas acompañado por su familia. “Siento que mi esfuerzo con la música siempre ha sido conectar conmigo y ser parte de algo más grande, no tanto como estar nominado o tener la canción más escuchada. Esto llegó muy de sorpresa”.