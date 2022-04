2 1 of 2 Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP Show More Show Less 2 of 2 Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP Show More Show Less



NUEVA YORK (AP) — Llevar la cuenta del tiempo no es precisamente el fuerte de Rihanna, y eso se puede aplicar para el embarazo que ella ha compartido bastante con el mundo.

“¿Planear? No diría planear”, dijo a la revista Vogue sobre su próxima maternidad. “Pero definitivamente no era algo que no estuviera planeando. No sé cuándo ovulo o ese tipo de (grosería). Simplemente nos divertimos. Y después ahí estaba en la prueba (de embarazo)”.