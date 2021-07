¿Recuerdas las películas alegres de aventura que nos llevaron en un viaje al pasado? ¿“The Mummy” (“La momia”)? ¿Indiana Jones and the Last Crusade” (“Indiana Jones y la última cruzada”)? “¿“Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”)? (La primera al menos) ¿Qué tal los clásicos diálogos románticos de una pareja guapa pero totalmente distinta en “Romancing the Stone” (“Tras la esmeralda perdida”) o “The African Queen” (“La reina africana”)?

“Jungle Cruise” ciertamente lo hace. Es es una película cuyo único propósito es recordarte al menos una docena de otras películas a las que les guardas cariño. Y casi se sale con la suya gracias a sus carismáticas estrellas Emily Blunt y Dwayne Johnson, quienes mayormente te hacen olvidar que estás viendo una cinta basada en la atracción de un parque temático que parece haber sido hecha por encargo en la fábrica de la nostalgia. Llevar la inspiración a flor de piel no es un crimen cinematográfico, pero “Jungle Cruise”, dirigida por Jaume Collet-Serra y escrita por Glenn Ficarra, John Requa y Michael Green, a menudo lo hace en detrimento propio.