Reseña: “Avatar: The Way of Water” es un gran espectáculo

Es imposible hablar sobre “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) sin sonar exagerado. Pero la secuela de James Cameron es una experiencia cinematográfica verdaderamente impresionante que te hará flotar en un éxtasis de gran presupuesto.

No importa si pensaste o no en los últimos 13 años sobre lo que pasaba en Pandora o cómo les estaba yendo a Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), asumiendo que recordabas sus nombres. “The Way of Water” sorprenderá a los creyentes de “Avatar” e incluso a los agnósticos como yo, por lo menos por tres horas y 12 minutos. La película no es sólo visualmente atractiva, es espiritualmente rica, una simple pero profunda historia sobre familia y el mundo natural que es mucho mejor que la primera.