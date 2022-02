Próximos estrenos: Mary J. Blige, Jennifer López, Puppy Bowl

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— El Día de San Valentín significa comedias románticas, y las comedias románticas, muchas veces, significan Jennifer López. La estrella de “Maid in Manhattan” ("Sueño de amor") y “The Wedding Planner” ("Experta en bodas") regresa al género con “Marry Me” ("Cásate conmigo"), que se estrena el viernes en cines y Peacock. En la cinta, López interpreta a una estrella pop estilo J.Lo que se entera de que su prometido (interpretado por Maluma) la ha estado engañando justo antes de que su boda sea televisada. Con el corazón roto y angustiada, saca a un fan al azar (Owen Wilson) entre el público que tiene un cartel en el que dice “Cásate conmigo”. La película, que López produjo y canta, seguramente sorprenderá a algunos por reflejar la vida romántica de la estrella, seguida de cerca y siempre en el centro de atención. También es su primer papel protagónico desde la aclamada “Hustlers” ("Estafadoras de Wall Street") de 2019.

— Amazon Studios tiene su propia oferta destacada de comedia romántica, “I Want You Back”, protagonizada por Charlie Day y Jenny Slate como un par de treintañeros abandonados por sus parejas. Los dos amigos conspiran para arruinar las nuevas relaciones de sus ex y así recuperarlos. La película, que se estrena el viernes en Amazon Prime Video, es dirigida por Jason Orley, cuyos créditos incluyen la encantadora cinta de Pete Davidson de 2019 “Big Time Adolescence”. Davidson también aparece en “I Want You Back”.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Puede que Mary J. Blige se haya despedido del público en el final de temporada de su serie de Starz “Power Book II: Ghost”, pero no se irá: Blige reaparece a lo grande con un nuevo álbum el viernes 11 de febrero, y con un lugar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el domingo 13. El álbum de 13 canciones, titulado “Good Morning Gorgeous”, incluye colaboraciones con Anderson .Paak, Usher, DJ Khaled, Dave East y Fivio Foreign. El tema que da título al disco es una afirmación: “A veces tienes que mirarte en el espejo y decir / ‘Buenos días preciosa’ / Nadie más puede hacerme sentir así”, dice parte de la letra, en inglés.

— Spoon vuelve a rugir con el álbum de rock ‘n’ roll “Lucifer on the Sofa”, que lanza el viernes 11 de febrero. Las 10 canciones del disco son las primeras del quinteto grabadas en su natal Austin, Texas, en más de una década, comenzando con el sencillo “Wild”. “Queríamos hacer un gran disco de rock and roll. No siento que se estén haciendo suficientes discos de rock ‘n’ roll en estos días”, dijo recientemente el líder de la banda, Britt Daniel, a AP. También reveló que en la canción homónima del álbum, que en español significa “Lucifer en el sofá”, habla de sí mismo: “Es el personaje en el que puedo convertirme cuando estoy en mi peor momento”.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— Tommy Egan (interpretado por Joseph Sikora) es tan protagonista de “Power Book IV: Force” como lo es Chicago. Ahí es donde termina Tommy tras abandonar el territorio familiar de Nueva York, y el productor ejecutivo Curtis “50 Cent” Jackson dice que la Ciudad de los Vientos es tanto un personaje como un medio para abordar la tercera serie derivada de “Power Book” desde cero y con un tono nuevo. Para Tommy, lo que pretendía ser una parada rápida termina sumergiéndolo en el juego de drogas de la ciudad y conspirando para convertirse en su capo. Isaac Keys, Lili Simmons, Gabrielle Ryan y Shane Harper son algunos de los miembros del elenco de este drama que debuta el domingo 6 de febrero en Starz.

— Gugu Mbatha-Raw y David Oyelowo protagonizan “The Girl Before” de HBO Max, una adaptación del thriller psicológico más vendido del novelista JP Delaney. Jane (Mbatha-Raw) está encantada de mudarse a una casa moderna impresionantemente elegante, obra de un arquitecto (Oyelowo) que requiere que los ocupantes sigan sus exigentes reglas. Cuando Jane empieza a descubrir paralelismos entre su experiencia y la de su anterior inquilina Emma (Jessica Plummer), la elegante vivienda empieza a parecer mucho menos atractiva. Los cuatro episodios del drama se estrenan el jueves.

— ¡El Puppy Bowl está de regreso! El evento basado en otro juego de pelota sin cachorros y por una buena causa exhibe refugios de animales, a su personal dedicado y a los residentes peludos que necesitan de un hogar. Cuando los equipos Ruff y Fluff, y los entrenadores Martha Stewart y Snoop Dogg, se reúnan en el “Puppy Bowl XVIII”, saldrán al campo más cachorros que nunca. El evento de tres horas, que se transmitirá por discovery+ y Animal Planet a las 2 p.m. de Nueva York (1900 GMT) el domingo 13 de febrero, presenta a 118 cachorros disponibles para adopción en Estados Unidos. Entre ellos están Benny, un labradoodle en silla de ruedas, y Pongo, un dálmata sordo.

— Lynn Elber