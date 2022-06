Olivia Harrison recuerda a George en libro de poesía

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate 2 1 of 2 Kirsty Wigglesworth/AP Show More Show Less 2 of 2 Show More Show Less



NUEVA YORK (AP) — El primer verso del libro de poesía de Olivia Harrison captura un sentimiento universal para todos lo que han perdido a un ser querido: “All I wanted was another spring .... Was it so much to ask?” (Todo lo que quería era otra primavera ... ¿Era mucho pedir?), escribe.

A través de los versos que siguen a esa pregunta, la viuda del ex Beatle George Harrison se sincera sobre su esposo y sobre el dolor tras su muerte por cáncer de pulmón a los 58 años el 29 de noviembre de 2001.