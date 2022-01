Muere Yvette Mimieux, estrella de “The Time Machine”

NUEVA YORK (AP) — Yvette Mimieux, la estrella de cine rubia de origen franco-mexicano que protagonizó en la década de 1960 “Where the Boys Are” (“Se necesitan dos para amar”), “The Time Machine” (“La máquina del tiempo”) y “Light in the Piazza” (“La luz en la plaza”), falleció. Tenía 80 años.

Mimieux murió de causas naturales mientras dormía el lunes por la noche en su casa en Los Ángeles, dijo Michelle Bega, vocera de su familia.

En “The Time Machine” de 1960, basada en la novela de H.G. Wells de 1895, Mimieux actuó junto a Rod Taylor como Weena, una integrante del pueblo pacífico y rubio de Eloi en el año 800.000 que no se dan cuenta de que están siendo criados para ser usados como alimento por los Morlocks subterráneos.

Ese papel y otros que le siguieron pronto hicieron de Mimieux una de las estrellas más radiantes de la década de los 60. El mismo año apareció en la película de adolescentes de MGM “Where the Boys Are” como una de cuatro estudiantes universitarias de vacaciones de primavera en Florida. Su personaje, desconsolada tras sufrir un ataque sexual en un motel, camina sin esperanzas hacia el tráfico.

“Supongo que tenía una cualidad conmovedora”, le dijo al Washington Post en 1979. “A menudo me elegían como una persona herida, el papel ‘sensible’”.

Yvette Carmen Mimieux nació el 8 de enero de 1942 en Los Ángeles de padre francés y madre mexicana. Fue “descubierta” a los 15 años cuando el publicista Jim Byron, como contaba él, la vio en un sendero desde un helicóptero mientras volaba sobre Hollywood Hills. Ella y un amigo iban montando a caballo; Byron aterrizó frente a ellos y le dio su tarjeta. Mimieux comenzó a trabajar como modelo antes de firmar contrato con MGM en 1959.

“El enfoque sutil es lo importante”, dijo Byron a la AP en 1961. “Creo que tenemos otra Garbo en nuestras manos”.

Por años Mimieux estaba en todas partes. La revista Life la puso en su portada con el título “Estrella cálidamente nostálgica”. Hizo ocho películas antes de cumplir 21 años.

En 1962 protagonizó cuatro películas, incluyendo “The Four Horsemen of the Apocalypse” (“Los cuatro jinetes del Apocalipsis”) de Vincent Minnelli y “Light in the Piazza” de Guy Green. En la segunda, interpretaba a la bella hija de Olivia de Havilland que sufría de discapacidad mental. En un viaje a Italia, Clara, el personaje de Mimieux, es cortejado en Florencia por un joven italiano interpretado por George Hamilton.

Mimieux interpretó a una novia en “Toys in the Attic” (“Pasiones en conflicto”) de 1963, a una surfista epiléptica en la serie “Dr. Kildare” (1964) y a otra novia en “Joy in the Morning” (“Alegre amanecer”) de 1965. Fue nominada en tres ocasiones al Globo de Oro, incluyendo por su papel en la corta serie “The Most Deadly Game” de Aaron Spelling. En las décadas de los 70 y 80 actuó en múltiples películas para televisión, algunas de las cuales ayudó a escribir.

Mimieux coescribió y coprodujo la película para televisión de CBS “Obsessive Love” de 1984, sobre una fan obsesionada con un galán de telenovelas. Mimieux dijo que tuvo que luchar con el canal para tener a una mujer, interpretada por ella, en un papel así. La idea surgió de la obsesión de John Hinckley con Jodie Foster, solo que con el género de los papeles invertido.

“El canal sentía que la gente no me creería como esta mujer. Me dijeron ‘es una solitaria y no debería ser atractiva’”, dijo Mimieux al New York Times en 1984. “Yo les pregunté ‘¿están diciendo que sólo la gente fea puede estar loca, o ser solitaria o tener vidas frustradas?’”.

Mimieux dijo que la televisión nunca fue “la aventura de amor” que tuvo con el cine. Se quejaba de los papeles que le ofrecían y del tipo monodimensional de mujer que le escribían. Una de sus últimas películas notables fue el filme de Disney de 1979 “The Black Hole” (“El abismo negro”). De modo que Mimieux se retiró del mundo del espectáculo antes de cumplir sus 50 años. Sus intereses — incluyendo arqueología, pintura y viajes — iban más allá de la fama. Fuera de pantalla, Mimieux era mucho más que la joven estrella ingenua en la que trataban de encasillarla.

“Decidí que no quería tener una vida totalmente pública”, dijo al Post. “Cuando las revistas de fans comenzaron a querer fotografiarme haciéndole sándwiches a mi esposo dije no”.

“Sabes, hay tribus en África que creen que una cámara roba una pequeña parte de tu alma, y ​​en cierto modo creo que eso es cierto acerca de vivir tu vida privada en público. Le quita algo a tus relaciones, las abarata”.

Mimieux se casó con Evan Harland Engber en 1959 y la relación terminó en divorcio. Después estuvo casada con el director de cine Stanley Donen de 1972 a 1985. En 1986 se casó por tercera ocasión, con el empresario de bienes raíces Howard F. Ruby. Le sobreviven Ruby y numerosos hijastros.