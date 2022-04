LOS ÁNGELES (AP) — Gilbert Gottfried, actor y comediante conocido por su voz cruda y chamuscada, sus chistes groseros y su representación de personajes animados como el loro Iago de la película de Disney “Aladdin”, falleció. Tenía 67 años.

Gottfried murió el martes de una rara enfermedad muscular genética que puede provocar una arritmia peligrosa, dijo su publicista y amigo Glenn Schwartz en un comunicado.

“Además de ser la voz más emblemática de la comedia, Gilbert fue un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre de sus dos hijos pequeños. Aunque hoy es un día triste para todos nosotros, por favor sigan riendo lo más fuerte posible en honor de Gilbert”, dijo su familia en un comunicado publicado en Twitter.

Gottfried era un comediante de comediantes ferozmente independiente e intencionalmente extraño, tan propenso a despejar una habitación con anti-comedia como a hacerla morir de risa.

Llamó la atención nacional por primera vez con apariciones frecuentes en MTV en los primeros días de la cadena y con una breve temporada como parte del elenco de “Saturday Night Live” en la década de 1980.

También hizo trabajos de voz para películas y series de televisión infantiles. Su papel más famoso fue el del loro Iago en “Aladdin” (“Aladdín”) de Disney.

“Mírame, estoy tan enojado que estoy mudando”, dijo Gottfried con voz rasposa al principio de la película mientras su personaje mudaba plumas.

Para una generación más joven, es conocido como la voz de Digit the Bird en “Cyberchase” ("La persecución cibernética") de PBS Kids.

A Gottfried le gustaba especialmente hacer impresiones oscuras y anticuadas mientras pudiera exprimirlas, incluyendo de Groucho Marx, Bela Lugosi y Andrew “Dice” Clay. A menudo hacía esas voces como invitado en el programa de radio de Howard Stern, lo que incitaba a que docenas de oyentes llamaran a pedir a Stern que lo despidiera.

Gottfried era muy querido por sus colegas comediantes.

Jon Stewart dijo que llegar a abrir para él fue una de las grandes emociones de su carrera temprana en standup.

“Podía dejarte sin aliento”, tuiteó Stewart. “Era simplemente indescriptible e inusualmente hilarante”.

Gottfried fue entrevistado por The Associated Press el mes pasado luego de que Will Smith abofeteara a Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar. Si bien se tomó el ataque en serio y dijo que podría poner en peligro a otros comediantes, no pudo resistir hacer chistes al respecto.

Antes “solo tenía que preocuparme por usar una máscara. Ahora tengo que preocuparme por usar un casco de fútbol”, dijo, antes de agregar: “Si Will Smith está leyendo esto, Dios mío, por favor no vengas a mis shows”.

Gottfried nació en Brooklyn, Nueva York, hijo del dueño de una ferretería y un ama de casa. Comenzó a hacer comedia amateur a los 15 años.

Pensó que tendría su gran oportunidad cuando consiguió un trabajo en “Saturday Night Live” junto a Eddie Murphy en 1980, pero tuvo poco que hacer en el programa.

Más tarde dijo que un punto bajo fue interpretar el cadáver en un sketch sobre un funeral. Duró en el programa sólo 12 episodios.

Pero poco a poco encontró su propio camino, actuando en MTV y como un invitado querido y odiado en programas de entrevistas.

Tuvo papeles en las películas “Beverly Hills Cop II” ("Un detective suelto en Hollywood II") y “Problem Child” ("Adorable criatura") y presentó malas películas como el anfitrión de “USA Up All Night” de 1989 a 1998.

También tuvo papeles de voz recurrentes en “Ren and Stimpy” ("Ren y Stimpy"), “Fairly OddParents” ("Los padrinos mágicos") y varias producciones derivadas de “Aladdin”.

Le sobreviven su esposa Dara, su hermana Karen, su hija Lily, de 14 años, y su hijo Max, de 12.

