CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tres años después de separarse de Piso 21, Llane disfruta una nueva etapa como solista con el lanzamiento de “Fino”, su primer álbum desde que salió de la popular agrupación colombiana.

En esta producción de 11 cortes, lanzada la semana pasada bajo Warner Music Latina, el cantautor colombiano mezcla sonidos urbanos con pop y bolero junto a invitados como Reik, Boza y Danny Ocean.

Con este último interpreta su más reciente sencillo, que da título al álbum, cuyo video musical filmaron en México con todo y una máquina del tiempo: Llane trata de viajar al pasado para recuperar el amor, buscar una oportunidad de decirle a alguien con quien no funcionaron las cosas que todavía la quiere.

“Esta canción es para que las mujeres se sientan sexys, para que se la disfruten, que se sientan bien”, dijo Llane en una entrevista reciente desde Miami, acompañado de sus perros Kioto y Buñuelo.

"Me encanta ver mujeres que cada vez se sienten más seguras de sí mismas”, agregó, contando que algunas les mandan videos posteados en Instagram expresando que se sienten mejor que antes. “Yo me siento más seguro de mí mismo cada vez más y eso también es increíble. ¡Qué bueno mostrarle eso a mi gente!”.

Llane, de 32 años, ingresó a Piso 21 a los 17 y decidió emprender su propio camino en 2019, pero no se abalanzó a lanzar un álbum de inmediato; se dio tiempo de explorar y crecer.

“Tiempo de calidad para poder hacer mucha música”, señaló, al tiempo que se expresó “súper agradecido... siempre" con la banda con la que pasó 12 años.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Juan David Castaño Montoya, nació en Sabaneta, un municipio a las afueras de Medellín, donde vivió sus primeros años.

“Tiene como ese toque de pueblito que son casitas muy lindas con florecitas colgadas en los balcones, tiene su parque con su iglesia. Crecí con esa identidad. Con mucha gente que te saluda, todo mundo es amable. A mi mamá todo mundo la conocía allá. Crecí con esa manera de ver el mundo”, dijo.

También creció rodeado de música: su fallecido padre tocaba el saxofón y tiene un primo pianista. Y su nombre artístico, de hecho, proviene de un negocio familiar en Medellín.

“Mi familia tuvo un restaurante que se llamaba Alma Llanera y desde muy chiquito me dicen ‘El Llane’”, contó.

“Fino” fue grabado y producido en su mayoría en Miami, aunque también tiene un toque más colombiano con “Presente y futuro”, que interpreta con Zion y Álvaro Díaz y que grabó en Medellín. Su video también se filmó en esa ciudad, en una antigua estación de trenes.

“Hicimos esta canción para bailar", dijo Llane. "Es un reggaetón, pero también con letra que te deja algo”.

Otro de los temas en el álbum es “Oveja negra”, con el artista jamaiquino-estadounidense Masego, que tiene una mezcla agradable de guitarra acústica y rap.

“Escuchaba la música de él para poder relajarme, me volví fanático de él” dijo Llane. “(‘Oveja Negra’) tiene como esa identidad latina, latin soul, mezclado con el R&B de Masego, y siento que esa mezcla muestra quién soy”.

Una de las favoritas de los fans de Llane es “Alcancía”, que interpreta con el trío mexicano Reik y el rapero argentino Khea. Su video, lanzado en febrero, tiene más de 4 millones de vistas en YouTube.

“Me di cuenta del poder de esta canción este fin de semana que estuve junto a ellos", dijo sobre Reik, a quienes acompaña como abridor en su actual gira estadounidense. “Me invitaron a cantar ‘Alcancía’ y no te imaginas la gente cómo se vuelve loca, es un tema con mucha energía”.

Con el artista urbano panameño Boza canta “Puñales”, sobre una relación donde se han infiltrado mentiras.

“Es una canción con mucha sabrosura", dijo. "Es ese tipo de canciones que uno pone en la piscina y suena increíble”.

El primer sencillo que Llane presentó de su álbum es “Como antes”, un bolero en el cual le pide amor sin tanto perreo y con más romance.

Es algo que admite que le gustaría tener en su vida.

“Mi modelo a seguir es mi tío. Él está casado con su esposa, Silvia, y tienen dos hijos y ellos son una de las parejas que yo siempre he admirado”, dijo Llane. “A pesar de que yo he sido rock and roll y también fui muy loco y toda la vuelta, al final del día yo digo ‘quiero tener una familia’, pero para uno tener una familia uno tiene que poner de su parte. Esta canción es ese tema para el matrimonio”.