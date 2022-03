Leto, Arjona y Espinosa descubren al verdadero Morbius

of

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El doctor Michael Morbius es un genio de la medicina. También es un paciente con una enfermedad que afecta su movilidad y lo tiene al borde de la muerte y, tras un experimento muy poco ortodoxo, se convierte en un hombre con poderes de murciélago y hambre de vampiro.

Esa es la premisa de “Morbius”, la nueva película del Universo Cinematográfico Marvel protagonizada por Jared Leto como el bioquímico experto, que llega esta semana a distintos mercados del mundo.

“Este es un personaje especial para mí", dijo Leto a The Associated Press en México, donde la cinta se estrenó el miércoles. "Es la primera vez que Morbius está en pantalla, así que fue un honor ponerme en sus zapatos y crear un retrato... Cada vez es más y más difícil encontrar un personaje que no ha sido representado antes”.

“Me gusta el hecho de que en realidad son como tres personajes en uno y hay bastante transformación, así que es suficiente para mantenerme desafiado y emocionado", agregó el actor estadounidense. "No es un superhéroe típico y tampoco es un villano; está en algún punto entre los dos. Es el personaje perfecto para mí”.

En una función en la capital mexicana en la que se adelantó parte de la película para los fans, Leto desfiló por la alfombra roja con Adria Arjona. La actriz puertorriqueña da vida en la cinta a su amiga y colega Martine Bancroft, una doctora que lo ayuda en su experimento.

Luego de su transformación, Morbius empieza a colgar de edificios, volar y tener una fuerza descomunal, además de ubicarse a través del sonido con ecolocalización, como lo hacen los murciélagos (uno de los poderes que más le gustó interpretar a Leto).

La fusión de animal con humano no está tan alejada de la realidad. Recién en enero, David Bennett, un hombre que sufría de una enfermedad cardíaca terminal, pasó a ser el primer humano en recibir un trasplante de corazón de cerdo y sobrevivió dos meses después de la cirugía realizada en Estados Unidos.

“Es fascinante", dijo Leto sobre esta nueva dirección en las ciencias de la salud. "Cuando me estaba preparando para ‘Morbius’, hablé con médicos y científicos y hablábamos bastante sobre el futuro de la medicina, pero es interesante e inevitable. Eventualmente, llegaremos a un punto en el que nos podamos saltar la integración de humano y animal y probablemente desarrollar estos órganos y partes del cuerpo en un laboratorio con nuestras propias células”.

Hablando de ciencias, Arjona (hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona) dijo que se sintió atraída por el profesionalismo y la seguridad de su personaje, quien no tiene reparos en corregir a alguien que en algún momento la llama “enfermera” en vez de doctora.

“No sólo es una mujer científica, sino una mujer increíblemente inteligente, una mujer que se siente completamente segura de sí misma y no tiene miedo de defenderse y que tampoco tiene miedo de los hombres”, dijo Arjona. “Aplaudo eso de ella y creo que eso es algo que aprendí. Quiero ser un poco más como ella”.

El proceso de selección de Arjona, quien creció en la Ciudad de México y todavía usa palabras del slang mexicano, fue bastante rápido y sin rodeos con el director sueco Daniel Espinosa, de origen chileno.

“Él pensó que era muy chiquita para el personaje. Le rogué y le dije, ‘por favor, déjame hacer una audición. Créeme que te voy a dar lo que quieres’. Hice la audición y creo que fue como en cinco horas que me dieron el papel”, contó la actriz. “Me emocioné mucho, pero también a la misma vez me puse nerviosa y dije ‘ya, a chambear (trabajar) se ha dicho’. Me leí el guion y empecé a trabajar”.

Una vez en el set, Arjona encontró mucha empatía en Espinosa.

“En muchas de las escenas me dirigió en español, lo cual fue realmente increíble, porque realmente no me habían dirigido en mi idioma por mucho tiempo”, dijo. “De alguna manera hizo que el proceso fuera más fácil porque las memorias de mi infancia están en español, así que era más fácil conectar, era más sencillo entrar en el tono de cada escena”.

Para Espinosa, llevar a la pantalla grande a un superhéroe de Marvel complejo, con aspectos oscuros e impulsos como los de Morbius requería de un artista como Leto, quien en 2014 ganó el Oscar al mejor actor de reparto por “Dallas Buyers Club” (“Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados”).

“No hay tantos actores que puedan hacerlo”, dijo el director en una entrevista por videollamada. “Necesitaba una especie de actor digno del Oscar y también el hecho de que Jared se parece al doctor Morbius; cuando lo conocí era como si ya hubiera adoptado el personaje antes”.

Leto es uno de los productores de la película. La visión y pasión de Espinosa por el proyecto le ayudaron a encontrar el tono que buscaban para el personaje.

“Tenemos algo en común, y es que queríamos elevar la película tanto como fuera posible, elevar el género, elevar la película y ver si podíamos lograr actuaciones más profundas también”, dijo.

Pese a necesitar muletas para caminar y tener un físico muy deteriorado por la enfermedad que padece, el personaje de Morbius trabaja, tiene amigos, sale a la calle y no se asume como víctima.

“Marvel tiene una gran tradición de retratar a la gente más débil que se puede transformar. El Capitán América, antes de convertirse en Capitán América, era un chico pequeño y débil; Peter Parker era un joven que era hostigado, Lizard es un doctor que también fue marginado por su comunidad”, dijo Espinosa. “Michael Morbius tiene más o menos los mismos rasgos. Creo que Marvel se ha dedicado a celebrar que las personas débiles que nos rodean son en realidad los fuertes”.