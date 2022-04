Johnny Depp dice que Amber Heard lo degradaba y reprendía

of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

FAIRFAX, Virginia, EE.UU. (AP) — Johnny Depp volvió a la corte el miércoles para rendir declaraciones en su demanda por difamación contra su exesposa, la actriz Amber Heard, al día siguiente de negar las acusaciones de ella de abuso doméstico.

El actor subió al estrado en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax tras haber dado casi tres horas de testimonios el martes.

Ese día se dedicó principalmente a describir su infancia difícil, su ascenso a la fama como actor tras una breve carrera musical y los inicios de su relación con Heard luego de conocerla en el rodaje de la película de 2011 “The Rum Diary” ("Diario de un seductor"). La pareja se casó en 2015 y ella solicitó el divorcio un año después.

El miércoles, Depp dijo que las cosas comenzaron a cambiar en su matrimonio cuando sintió que “de repente estaba equivocado en todo” a los ojos de Heard.

Depp dijo que Heard lo insultaba, lo menospreciaba y reprendía. Los insultos se convirtieron en grandes discusiones de las que “no había forma de entrar o salir”, dijo Depp.

“Fue una especie de fuego racheado, una especie de desfile interminable de insultos”, dijo Depp.

Agregó: “La señora Heard no era capaz de estar equivocada. Simplemente no sucedía. Ella no podía estar equivocada".

Dijo que constantemente le decía lo equivocado que estaba él en varios aspectos de su vida, incluyendo como un actor con 30 años de trayectoria.

“No me permitía tener razón”, dijo. “No me permitía tener voz”.

A menudo se producía violencia, a veces con una bofetada o un empujón de Heard o con ésta arrojándole el control remoto de la televisión o una copa de vino en la cara, dijo Depp.

Heard ha acusado a Depp de agredirla física y sexualmente en múltiples ocasiones. Depp aún no ha abordado esas denuncias en detalle, más allá de descartarlas el martes como falsas y atroces.

Depp demandó a Heard luego que ella escribió un artículo de opinión en 2018 publicado por el Washington Post en el que se refirió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

Nunca mencionó a Depp por su nombre, pero el actor y sus abogados dijeron que era una clara referencia a las acusaciones que Heard hizo en 2016 cuando la pareja se divorció y ella solicitó una orden de alejamiento en su contra.

Depp dijo que las acusaciones y el artículo contribuyeron a arruinar injustamente su reputación, lo convirtieron en un paria de Hollywood y le costaron su papel en la lucrativa franquicia cinematográfica “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).

Los abogados de Heard dicen que el artículo es veraz y no lo difama. Dicen que la reputación arruinada de Depp es el resultado de su propio mal comportamiento, incluyendo abuso de drogas y alcohol.

En el estrado el martes, Depp calificó las acusaciones de adicción a las drogas como “extremadamente adornadas”, aunque reconoció haber que ha probado todas las drogas conocidas por el hombre y que comenzó a abusar de medicamentos a los 11 años, cuando tomaba a escondidas “píldoras para los nervios” de su madre.

Su testimonio del martes incluyó respuestas largas y conscientes a las preguntas de su abogado, a menudo yendo mucho más allá de lo indagado.

___

El periodista de AP Ben Finley contribuyó a este despacho desde Norfolk, Virginia.