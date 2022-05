LOS ÁNGELES (AP) — Rihanna y A$AP Rocky le dieron la bienvenida a un bebé varón, según múltiples informes.

La pareja, que reveló su embarazo en enero con una sesión de fotos en Harlem en la que la cantante y empresaria posó con el vientre al descubierto, se convirtió en padres el 13 de mayo en Los Ángeles, dijo TMZ, el primero medio en informar el nacimiento el jueves basándose en fuentes no identificadas.

Un representante de Rihanna no respondió de inmediato un correo electrónico de The Associated Press en busca de confirmación.

Durante su embarazo, Rihanna deslumbró con trajes de diseñador que mostraban su creciente barriga, pero su embarazo no estuvo libre de drama.

A$AP, de 33 años, fue arrestado el 20 de abril en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en relación con un tiroteo en Hollywood el año pasado, dijeron las autoridades. El rapero, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, fue acusado de dispararle a un conocido, quien sufrió una herida menor y buscó atención médica, segun la policía.

La revista People, citando una fuente anónima, dijo que A$AP y Rihanna, de 34 años, están en su casa en Los Ángeles con su primogénito.

La pareja hizo pública su relación en 2020.