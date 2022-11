Harry Styles cumple su cita con el público mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos años y una pandemia después, Harry Styles cumplió su cita con el público mexicano al presentarse ante 65.000 asistentes en su concierto en el Foro Sol de la capital.

Styles había anunciado tres conciertos en México de su gira Love On Tour en 2019, pero se pospusieron por el COVID-19. La espera valió la pena cuando el músico británico, actualmente nominado al Grammy incluyendo las categorías de canción y álbum del año, deleitó el jueves en la noche a sus fans con temas como “Sign of the Times”, “Watermelon Sugar”, “Late Night Talking”, “Adore You”, “She” y “Love of My Life”. Además, Styles no dio tres conciertos en el país, en esta ocasión llegó con cuatro fechas programadas en Monterrey, Guadalajara y dos en la Ciudad de México.