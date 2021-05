Los dulces 16 de Gian Marco son tan sabrosos como una “Mandarina”.

El título del más reciente álbum del cantautor peruano surgió por la belleza que encuentra en esta fruta. “Me pareció un color y una forma de decirle bonita a alguien ‘eres tan bonita como una mandarina’ me pareció muy sweet (dulce)”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press desde Los Ángeles, donde reside.