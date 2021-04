Fuente de AP: Grammy revisa criticados comités de nominación

David J. Phillip/AP

NUEVA YORK (AP) — Los Grammy revisan la posibilidad de eliminar sus comités de revisión de nominaciones, los grupos que determinan los contendientes para las principales categorías en los codiciados premios de la música.

Una persona cercana a las discusiones dentro de la Academia de la Grabación, que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema, dijo a The Associated Press que este año se han presentado un número de propuestas sobre el papel de los comités de revisión de nominaciones y si es momento de eliminarlos.