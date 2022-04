Famosos apoyan a Ucrania y piden más ayuda

NUEVA YORK (AP) — Un grupo intergeneracional que incluye a figuras del deporte, la televisión y la música — como Bruce Springsteen, Hugh Jackman, Elton John, Jon Bon Jovi, Jonas Brothers y Billie Eilish — se suman a una campaña en redes sociales para mostrar su apoyo a Ucrania, al igual que Juanes, Luis Fonsi y Alejandro Sanz.

La iniciativa en redes sociales, impulsada por la organización Global Citizen el viernes, insta a gobiernos, instituciones, empresas e individuos a ayudar a financiar los esfuerzos humanitarios en Ucrania y otras regiones del mundo. Los famosos usan el hashtag #StandUpForUkraine en sus redes sociales para promover el esfuerzo.

Springsteen publicó un video el viernes para mostrar su apoyo: “Los refugiados en Ucrania y otras partes del mundo necesitan su ayuda ahora”, dijo. “Todos merecen vivir en condiciones seguras y humanas”. Barbra Streisand tuiteó un link a Global Citizen y escribió: “He apoyado y espero que ustedes también”.

La lista de participantes también incluye a The Weeknd, Alanis Morissette, Angélique Kidjo, Annie Lennox, Billy Joel, Celine Dion, Chris Isaak, Chris Rock, Demi Lovato, FINNEAS, Garth Brooks y Trisha Yearwood, Green Day, Carole King, Jon Batiste, Kacey Musgraves, Katy Perry, Leon Bridges, Luke Combs, Madonna, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Shaquille O’Neal, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Weezer, 5 Seconds of Summer, Dave Matthews, Radiohead, Miley Cyrus, Tame Impala, Lenny Kravitz, U2 y Usher.

Celine Dion publicó un video de en Instagram con un pie en inglés y francés que decía: “Pido a los líderes mundiales que ayuden a todos aquellos que se han visto obligados a abandonar sus hogares”. Ellen DeGeneres, en otro video, instó a los líderes mundiales a “hacer lo correcto y contribuir a los miles de millones de dólares que necesitan”.

La campaña también ha sido apoyada por jugadores de varios equipos de la NBA como los Kings de Sacramento, los Raptors de Toronto y los Grizzlies de Memphis; la banda de rock Metallica, Billy Porter, Julian Lennon, Adam Lambert, Padma Lakshmi, Weezer y Rita Ora.

La iniciativa se realiza un día antes de un evento de recaudación de fondos para los refugiados de Ucrania convocado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von Der Leyen y el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

