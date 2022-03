Estudiante hace musical estilo Disney de princesa coreana

of

CAMBRIDGE, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Disney ha hecho princesas nórdicas, una princesa guerrera china y muchas otras más. ¿Pero princesas coreanas? No tanto.

La estudiante de la Universidad de Harvard Julia Riew buscó arreglar esto. Riew, de 22 años y origen coreano, escribió “Shimcheong: A Folktale” — un musical de larga duración inspirado en un cuento tradicional coreano con una vibra decididamente Disney — como su tesis.

Riew ha publicado fragmentos de su musical en TikTok desde enero y rápidamente ha conseguido un grupo apasionado de seguidores con sus videos en los que se transforma en una princesa animada al estilo Disney e interpreta sus canciones.

Riew ha despertado interés incluso en Hollywood y entre productores de teatro, mientras que sus fans han comenzado a crear visuales y animaciones para hacer que su historia cobre vida.

“Honestamente se siente como que estoy soñando”, dijo recientemente. “Ha sido alentador ver la reacción, especialmente entre la comunidad estadounidense-coreana”.

Riew, quien creció en St. Louis, Missouri, antes de que su familia se mudara a Nueva York y luego a Connecticut, espera que el musical siga la misma trayectoria de otros que han logrado ser trabajados y financiados en TikTok en años recientes.

“Ratatouille: The TikTok Musical” debutó en 2020 como un concierto benéfico con Adam Lambert, Wayne Brady y otros astros después de que la idea se popularizó por meses en la red social entre fanáticos del teatro musical y artistas que no podían presentarse en vivo por la pandemia.

El año pasado el dúo conocido como Barlow & Bear se hizo viral en TikTok con un musical inspirado en el melodrama de época de Netflix “Bridgerton”. Esto llevó a “The Unofficial Bridgerton Musical”, un álbum de 15 canciones que está nominado al Grammy, un hito para una colaboración de TikTok.

El musical de Riew está inspirado en el cuento tradicional coreano “La hija del hombre ciego”, sobre una joven que trata de devolverle la visión a su padre ciego pero termina en el lejano Reino del Dragón.

En la versión de Riew, la joven Shimcheong crece en ese reino mágico antes de comenzar un viaje épico. En el camino se revelan verdades, hay obstáculos que superar y hay muchas risas y canciones pegajosas.

Si esto suena como el argumento de las obras más adoradas de Disney, ese es el caso dice Riew, quien creció escuchando bandas sonoras de Disney y Broadway y comenzó a escribir sus propias canciones y musicales a temprana edad.

“Lo que me llamó la atención es que es una historia sobre una joven que se va a la aventura”, explicó. “No hay muchas historias en el folclor coreano sobre mujeres, especialmente aquellas que se van en aventuras”.

Históricamente Disney ha tenido dificultades para reflejar la diversidad de su público, cayendo en historias que tienen personajes predominantemente blancos y en retratos estereotípicos de culturas no-blancas, dijo Jana Thomas profesora de medios de comunicación en la Universidad Estatal de Kansas en Manhattan, Kansas, quien se especializa en redes sociales y también ha escrito sobre representación en películas de Disney.

Pero la gigante de entretenimiento ha respondido a los llamados para historias más representativas y ha tenido éxito, de “Moana” de 2016 a “Coco”, “Soul”, “Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”), y el éxito del año pasado “Encanto”, dijo. “Turning Red” (“Red”), una película animada de los estudios Pixar de Disney se estrenará la próxima semana con una protagonista chino-canadiense.

“El uso de Julia de TikTok para crear una fanaticada y llamar la atención de Disney fue una movida bien ejecutada”, agregó Thomas. “Usó una plataforma de redes sociales preferida por un grupo demográfico de usuarios que apoyan su meta de aumentar la representación dentro de los medios de comunicación y el entretenimiento. Me encantaría ver la historia de Julia como un ejemplo para otros que quieren maximizar el poder proactivo y positivo de las redes sociales”.

Voceros de Disney no respondieron a un correo enviado para conocer sus comentarios esta semana. Pero incluso si el estudio no responde al llamado, Riew tiene fe en que Shimcheong vivirá después de que se gradúe y comience su carrera como compositora musical y letrista. Por ahora contrató a un agente para ayudarle a navegar en el mundo profesional.

“Parece que en este punto el proyecto avanzará”, dijo. “No estoy segura si esto significa un montaje en teatro, una película independiente o algo más, pero definitivamente hay algo de interés”.

Riew dijo que por mucho tiempo había tenido la idea de un musical inspirado en su herencia coreana, pero que comenzó a trabajar seriamente en él después de que surgió la pandemia y terminó regresando a casa porque su universidad estaba cerrada.

Riew admite que por momentos le costaba trabajo descubrir la historia y se preguntaba si era apropiado que ella, como una estadounidense de tercera generación, la contara.

“Había momentos en los que traté de renunciar, cuando sentía que yo era una coreana falsa”, dijo. “Pero me di cuenta en el proceso que sólo nosotros podemos representar nuestra propia historia, y esto está totalmente bien. No existe sólo una forma de ser coreano”.

Poner videos en TikTok no sólo ha ayudado a generar interés en el proyecto, también le ha ayudado a redefinirlo.

Riew dijo que cambió el personaje de Lotus, el compañero de Shimcheong y el lado cómico de la historia, de ser un dragón a un gumiho — un mítico zorro de nueve colas en el folclor coreano — escuchando retroalimentación de sus seguidores.

“Ha sido revitalizante”, dijo sobre publicar su trabajo ante el ojo a veces crítico de las redes sociales. “Ha sido revelador ver cuánta gente quisiera que esto se logre”.