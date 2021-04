Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

—

Los Oscar son el domingo y si quieres actualizarte con las películas nominadas, la mayoría de ellas están disponibles vía streaming. Nuestras sugerencias principales comienzan con las nominadas a mejor película “Nomadland”, disponible en Hulu y para renta digital, la historia de personas que viven en casas rodantes en el oeste de Estados Unidos; “Sound of Metal” (“El sonido del metal”) disponible en Amazon Prime, un drama desgarrador sobre sordera y adicción; “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza”) disponible para renta digital, un drama provocativo de venganza; y “Minari” disponible para renta digital, la dolorosamente tierra historia de una familia coreana emigrada a Estados Unidos. También recomendamos la cinta animada irlandesa “Wolfwalkers” (“Wolfwalkers. Espíritu de lobo”), en Apple TV+; las canciones de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” (“Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga”) en Netflix; el drama de investigación rumano “Colectiv” (“Collective”), en Hulu, y para renta en otras partes; el alegre documental sobre los derechos para las personas con discapacidad “Crip Camp” (“Campamento extraordinario”) en Netflix; y la bellamente compuesta “Time”, en Amazon Prime, un documental sobre los efectos de dos sentencias a prisión en una familia que es también una bella historia de amor.

— Anna Kendrick, Toni Collette y el espacio exterior es una receta buena para cualquier película. En “Stowaway” (“Pasajero inesperado”) que se estrena el viernes en Netflix, interpretan a investigadoras en una misión de dos años a Marte que poco después de despegar descubren que hay un polizón (Shamier Anderson) en la nave. La película es dirigida y coescrita por Joe Penna, quien previamente dirigió la cinta de supervivencia “Arctic” (“El Artico”) con Mads Mikkelsen.

— Cuando se estrenó la primera película de “Mortal Kombat” en 1995, los usuarios de videojuegos se dieron cuenta rápidamente que faltaba uno de los ingredientes principales del juego: sangre. La nueva versión de Simon McQuoid con clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor), le regresa su lado “brutality”. La película que estrena Warner Bros. el viernes en cines y en HBO Max, busca honrar los escalofriantes “fatalities” del juego.

— Por Jake Coyle

MÚSICA

—

No es de sorprender que Snoop Dogg lanzará un álbum el 4/20 (20 de abril) el día de celebración anual de la marihuana. La leyenda del rap estrena “From Tha Streets 2 Tha Suites” el martes, el mismo día que será anfitrión de “Even Higher Together: Virtual 420 Celebration” de la empresa canábica Weedmaps. El evento gratuito por streaming comienza a las 4 p.m. de Nueva York (2000 GMT) e incluirá presentaciones de A$AP Rocky, Jhené Aiko y TOKiMONSTA, mientras que Wiz Khalifa, Mike Tyson, G-Eazy, Ms. Pat, Too $hort, Jaleel White y más tendrán participaciones especiales.

— Eric Church lanzará las dos últimas partes de su proyecto de tres álbumes “Heart & Soul” esta semana. Church lanzó el EP “Heart” el 16 de abril y el martes presentará “&”, con seis canciones. “Soul”, que será lanzado el viernes, incluye nueve canciones más. El proyecto fue escrito y grabado en 28 días mientras Church estaba en las montañas de Carolina del Norte. Church coescribió 22 de las 24 canciones, con la excepción de “Lynyrd Skynyrd Jones” y “Stick That In Your Country Song”, que fue nominada a mejor interpretación solista country en los Grammy.

— Mesfin Fekadu

TELEVISIÓN

— “Cruel Summer” de Freeform nos presenta a Kate, una popular adolescente de la década de 1990 con el mundo a sus pies, y Jeanette, la chica antisocial que aspira a tener la vida de Kate. Cuando Kate desaparece de su pequeño pueblo en Texas, Jeanette logra llenar el vacío social que deja — hasta que la gente empieza a dudar sobre que la desaparición de Kate podría estar vinculada a Jeanette, y entonces se desata la ira del desprecio nacional. Olivia Holt y Chiara Aurelia protagonizan el thriller que se desarrolla en tres veranos diferentes y debuta el martes a las 9 p.m. de Nueva York (0100 GMT) con un episodio doble.

— “Rutherford Falls” se estrena el jueves en el servicio de streaming Peacock con un pedigrí impresionante: Es protagonizada por Ed Helms (“The Office”), quien creó la comedia junto con Michael Schur (“Parks and Recreation”) y Sierra Teller Ornelas (“Superstore”). Se desarrolla en un pueblo del noreste de Estados Unidos y una cercana reserva indígena. La serie es protagonizada por Helms y Jana Schmieding (“I Know This Much is True”) como dos amigos que quedan atrapados en el drama por la propuesta de retirar una estatua del fundador del pueblo.

— Viola Davis y el fallecido Chadwick Boseman de “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”) son algunos de los nominados a los principales premios de actuación en los Premios de la Academia del domingo, que se transmitirán a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) por ABC. Un preludio, “Oscars: Into the Spotlight”, se transmitirá a las 6:30 p.m. (2230 GMT) e incluye interpretaciones de las canciones nominadas de, entre otros, H.E.R., Leslie Odom Jr. y Laura Pausini. Los productores han prometido que la transmisión televisiva de la ceremonia de este año será en sí misma como una película.

—Lynn Elber