LOS ÁNGELES (AP) — El emotivo drama japonés “Drive My Car” (“Doraibu mai kâ” en su título original) se llevó el Premio de la Academia al mejor largometraje internacional el domingo por la noche.

La película del director Ryusuke Hamaguchi es la quinta japonesa que gana el Oscar y la primera desde “Okuribito” (“Violines en el cielo”) de 2008.

La victoria para este relato de tres horas sobre dolor, conexión y arte tuvo su propio drama cuando Hamaguchi subió al escenario en el Teatro Dolby para recibir el premio. El director hizo una pausa mientras el público aplaudía, y comenzó a sonar la música anunciando su partida, pero el cineasta se negó a retirarse.

“Me gustaría agradecer a todos los miembros de la Academia por tenernos aquí”, dijo Hamaguchi, quien también agradeció a los distribuidores de la película por llevarla a Estados Unidos.

“Sólo un momento”, dijo, provocando la risa del público. También agradeció a sus actores, “especialmente a (la actriz) Toko Miura, que condujo el Saab 900 hermosamente en la película”. Hamaguchi pausó de nuevo para recibir aplausos. Pero la música comenzó a sonar nuevamente. Intentó volver a hablar, pero lo sacaron del escenario.

Muchos en redes sociales criticaron lo que les pareció un trato irrespetuoso para el director.

Con cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo la primera a mejor película para un filme japonés, y varios premios logrados durante la temporada, “Drive My Car” se perfilaba como una de las favoritas a mejor película y a nadie sorprendió que ganara el domingo en la categoría internacional.

Pero es de reconocer que superó a varias favoritas de los críticos, incluyendo “È stata la mano di Dio” (“Fue la mano de Dios”) de Italia, “Flugt” ("Flee") de Dinamarca, “Lunana: A Yak in the Classroom” de Bután y “Verdens verste menneske” (“La peor persona del mundo”) de Noruega, que algunos creían podría dar la sorpresa.

“Drive My Car” está basada en un cuento del novelista Haruki Murakami, y se centra en la vida del actor de teatro Yûsuke Kafuku, interpretado por Hidetoshi Nishijima, quien dirige un montaje multilingüe de la obra de Chejov “Tio Vanya”. Todavía en el duelo años después de la muerte de su esposa, Kafuku dirige al elenco en ensayos donde los actores leen sus diálogos llanamente por días antes de comenzar a actuar.

Hamaguchi, de 43 años, tiene películas que han sido aclamadas internacionalmente como la antología “Gûzen to sôzô” (“La ruleta de la fortuna y la fantasía”) de 2021, pero no era ampliamente conocido en Hollywood antes de ganar el premio al mejor guion en el Festival de Cine de Cannes el año pasado y de que “Drive My Car” comenzara a llamar la atención.

