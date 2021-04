LOS ÁNGELES (AP) — Con un papel protagónico, Daniel Kaluuya ganó un Oscar al mejor actor de reparto.

Kaluuya recibió su primer Premio de la Academia el domingo por la noche por interpretar a uno de los dos personajes principales en “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”).

En una peculiaridad en el proceso de nominaciones, LaKeith Stanfield, quien interpretó al “Judas” William O’Neal, quien traicionó al líder del Partido Pantera Negra Fred Hampton ante el FBI, compitió en la misma categoría.

“Comparto este honor con el regalo que es LaKeith Stanfield”, dijo Kaluuya ante la pequeña audiencia reunida en Union Station, en el centro de Los Ángeles.

El actor nacido en Londres interpretó al ardiente Hampton, quien fue asesinado en una redada del FBI en 1969. El papel también le mereció el Globo de Oro, el BAFTA y el Premio SAG del gremio de actores.

“Para el presidente Fred Hampton, qué hombre. Cuán bendecidos somos de haber vivido toda una vida en la que él existió”, dijo Kaluuya sosteniendo su trofeo. “Estuvo en esta tierra durante 21 años y encontró la manera de alimentar a niños, educarlos y conseguir atención médica gratuita contra viento y marea”.

Kaluuya mencionó a los compañeros de Hampton en el partido Huey P. Newton y Bobby Seale.

“Ellos me enseñaron cómo quererme a mí mismo”, dijo. “Con ese amor, se desbordaron hacia la comunidad negra y hacia otras comunidades. Nos mostraron el poder de la unidad”.

También se dirigió a los demás nominados al decir: “Hay mucho trabajo por hacer, muchachos, y eso depende de todos en esta sala. Este no es un trabajo para un solo hombre”.

El actor de 32 años fue vitoreado por su madre ugandesa, Damalie, y su hermana, quienes se sentaron guardando distancia social lejos de las mesas de los nominados.

“Me gustaría agradecerle a mi mamá”, dijo Kaluuya, mientras ella lloraba. “Gracias por verter tanto en mí. Me diste todo. Me diste la configuración de fábrica para poder alcanzar mi máximo potencial”.

Hizo reír — y confundió a su madre — al hacer un comentario alegre antes de retirarse del podio.

“Mi mamá y mi papá, ellos tuvieron sexo. Es increíble”, dijo para acreditarlos por su existencia.

En la sala de prensa virtual, Kaluuya dijo que su madre no le importaría su descaro,

“Tiene sentido del humor”, dijo.

Kaluuya saltó a la fama en 2018 como protagonista de “Get Out” (”¡Huye!”), por la que recibió su primera nominación al Oscar. Esto lo llevó a obtener papeles en la película de superhéroes de Marvel “Black Panther” y en “Queen & Slim”.

Los otros nominados a mejor actor de reparto eran Paul Raci de “Sound of Metal” (“El sonido del metal”), Leslie Odom Jr. por “One Night in Miami...” (“Una noche en Miami...”) y Sacha Baron Cohen por “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”).