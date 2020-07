Jencarlos Canela llega a la fiesta de "Los más bellos" de People en Español el 23 de mayo de 2019 en West Hollywood, California. Canela interpreta al tío Víctor en la serie de Netflix "The Expanding Universe of Ashley García", cuya segunda temporada se estrenó el 20 de julio de 2020. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP) less