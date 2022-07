Billy Porter y Eva Reign hacen comedia trans estudiantil

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate

Eva Reign llegó al set de “Anything’s Possible” ("Todo es posible") por primera vez hace casi un año. Estaba, por decir lo menos, nerviosa.

Era un gran momento para Reign, quien había soñado con actuar en películas la mayor parte de su vida, pero no había logrado abrirse camino. Ni siquiera tenía un agente o un manager cuando respondió a la convocatoria de casting. Y de pronto estaba ahí, protagonizando una película dirigida por Billy Porter sobre el primer gran romance de una estudiante de bachillerato y todo lo que podía pensar era en cómo tendría que demostrar su valía. Pero Porter la calmó.

“Estás a salvo ahora. Lo estás haciendo”, le dijo Porter. “Diviértete haciéndolo. No estarías aquí si no te lo hubieras ganado”.

“Anything’s Possible”, que se estrena el viernes por Amazon Prime Video, es un hito para la representación transgénero en el cine: una celebración a una chica trans negra empoderada producida por un estudio importante.

A Porter le gusta decir que el guion lo encontró. La comedia romántica, escrita por Ximena García Lecuona, resonó bastante con el actor galardonado con premios Tony y Emmy, quien debuta como director con el filme. A Porter le encantó que no fuera una película acerca de salir del clóset. También le encantó la idea de que Kelsa (Reign) fuera aceptada por sus compañeros y que fuera cortejada por un chico tierno (Abubakr Ali). Le encantó que pudiera ayudar a disipar una falacia perniciosa de que las personas trans y queer tienen “vidas miserables”, y que casualmente estuviera ambientada en Pittsburgh, Pensilvania, donde Porter nació, creció y encontró su voz como artista.

“Quería regresar y simplemente crear una carta de amor para Pittsburgh, que honrara todas las energías, los mentores, los maestros, las familias elegidas y a toda la gente que me crio y me convirtió en el ser humano que soy ahora”, dijo Porter. “Eso pasó en Pittsburgh”.

Alexa Fogel, quien se encargó de las audiciones para elegir el elenco de “Pose”, fue quien puso a Reign frente a Porter. Reign trabajaba como periodista freelance cuando un amigo le contó sobre un casting abierto para la película.

“Me llamó la atención porque tiene una energía centrada y madura que va más allá de la edad de Kelsa”, dijo Porter. “Realmente sentí que al ver por primera vez este arquetipo en el mercado más comercial, necesitábamos una líder para guiarnos por esta historia que fuese centrada y madura, probablemente más madura de lo que pensarías que sería una joven tradicional de 17 años”.

Porter ayudó a Reign a sentirse segura a lo largo del proceso, alentándola a adoptar el rango completo de su voz después de que su experiencia en el teatro la hizo cohibirse.

“Hay muchas mujeres cis que tienen voces muchísimo más graves que la mía. Pero cuando eres una mujer trans, tratan de ponerte en casillas extrañas que no tienen sentido, que son totalmente inventadas”, dijo Reign. “Billy dijo eso antes de que comenzáramos a filmar, y eso me hizo echarme a llorar. Nadie me había dicho eso nunca. Me hizo pensar que esto era el comienzo de algo completamente nuevo”.

Por su parte, Porter no quería que Reign pasara por lo mismo que pasó él. Cuando estudiaba teatro en Carnegie Mellon, recordó que le dijeron que su voz era demasiado aguda para el teatro estadounidense y que nunca triunfaría como actor. Su experiencia en la industria demostró lo contrario.

“He pasado por muchas cosas toda mi vida. Mucha gente que dice no. Mucha gente me dijo que quien era yo no era suficientemente bueno, que mi lado queer sería mi lastre”, recordó Porter. “Esta película me encontró por las decisiones y elecciones que hice antes en la vida, eligiéndome a mí y mi autenticidad hace décadas”.

Con Kelsa, Reign encontró algunas similitudes con su propia historia, incluyendo tener una madre que la apoya y a veces sobreprotege (interpretada en la película por Renée Elise Goldsberry). Sin embargo, dijo, su experiencia en un bachillerato de un suburbio de St. Louis, Missouri, fue “un poco más ruda”.

“Era esta persona trans en ciernes en ese entonces y mucha gente no terminaba de entenderme”, dijo.

Reign se refugió en la escritura, el dibujo de comics y la actuación para expresarse, y eventualmente encontró su camino a Nueva York, donde se ha abierto paso en más de un medio. Recientemente, ganó un premio Peabody por su trabajo en la docuserie de Vice News “Transnational”, y tiene esperanzas sobre lo que “Anything’s Possible” pueda hacer con el tipo de historias que cuenta acerca de las personas trans.

“Billy Porter realmente se está esforzando para tener narrativas queer y trans más alegres”, dijo. "Hemos visto personas trans felices en series como ‘Pose’ y ‘Euphoria’, pero pensé que eran pocos y distantes entre sí. No pensé que eso fuera algo que iba a surgir en toda mi vida, mi carrera y mi camino como artista. Todavía me cuesta ser honesta sobre eso porque no quiero hablar de manera macabra, pero no pensaba que eso fuera factible”.

“Todos mis amigos en Nueva York que también son artistas, actores y escritores trans, todos están viendo esta película como ‘¡Por Dios, lo estamos haciendo, estamos contando historias felices!’”, dijo. “Estamos teniendo este momento colectivo de decir: ‘Tenemos permitido mostrar nuestra felicidad. Esperamos poder hacer más de esto’”.

