CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El racismo es algo que Anuel AA no entiende. En especial, porque él es producto de una relación birracial.

“Mi papá es negro, negro, negro de Puerto Rico y mi mamá es puertorriqueña, pero ella es súper blanca, blanca, blanca de Milwaukee”, dijo el reggaetonero en una entrevista reciente con The Associated Press desde Miami. “Yo soy bien creyente de Dios y él nos hizo a imagen y semejanza de él y se supone que todos nos amemos y nos queramos, sea donde sea que seamos”.

Anuel, actualmente en las listas de popularidad con múltiples canciones de su nuevo álbum, “Emmanuel”, se expresó a favor de las manifestaciones surgidas tras el asesinato del ciudadano afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco.

“Llevan muchos años abusando de los latinos, de los negros, demasiados años abusando en Estados Unidos”, dijo. “Hay muchos americanos blancos que son bien racistas y no entiendo por qué, porque el color no te hace diferente... Yo entiendo el porqué de estas protestas, porque es un abuso. Ese no es el primer negro que matan y que los policías salen caminando como si no pasó nada”.

“El mundo no lo va a seguir permitiendo”, agregó.

La familia del cantante está repartida por diferentes partes de Estados Unidos. Su hijo Pablo vive en Puerto Rico; sus abuelos maternos viven en Milwaukee y habían sido diagnosticados con coronavirus al momento de la entrevista. “Creo que están en los ochenta y pico”, dijo sobre su edad. “Yo estoy orando día y noche”.

Anuel vive en Miami y estaba pasando la cuarentena con su prometida, la estrella urbana colombiana Karol G, a la que dedica la primera canción de su álbum, “No llores mujer” (una versión en español del clásico de Bob Marley “No Woman, No Cry”).

Dice que en un principio estaba “como paranoico” con el tema de la pandemia y que se tomó muy en serio el confinamiento, quedándose en casa incluso antes de que empezara oficialmente la cuarentena en Miami.

El brote de coronavirus llevó a la pareja a aplazar sus planes de boda. Anuel dijo que se quieren ir de luna de miel a África y quizá casarse en una playa. El músico está todavía en libertad condicional tras haber sido sentenciado a 30 meses tras las rejas por posesión de armas de fuego. Salió de prisión en 2018, el mismo año que lanzó su álbum debut, “Real hasta la muerte”, en el que trabajó desde su encierro.

El intérprete de 27 años, que comenzó en la adolescencia y conformó el dúo Anuel & Casper (con Casper Mágico) antes de lanzarse como solista, recordó que sus inicios no fueron nada fáciles pese a que su padre había sido un ejecutivo en Sony Music.

“Mucha gente se imagina que todo lo mío vino regalado, (pero) mi papá perdió el trabajo... y cuando mi papá perdió el trabajo casi nos quitan la casa, el banco vino para acá”, contó. “De ahí fue que yo me fui pa’ la calle y empezó mi vida de delincuencia, porque yo quise, no por mi familia. Mi mamá y mi papá me criaron derecho”.

Lo que sí dice es que su papá le heredó el buen oído para la música y que siempre le confía sus grabaciones para que le dé su opinión.

El título de “Emmanuel” viene del nombre verdadero de Anuel: Emmanuel Gazmey Santiago. Después de lanzar “Real hasta la muerte”, el músico dice que quería mostrar todo su potencial cantando distintos ritmos y estilos “sin dejar mis raíces de la calle”.

El álbum de 22 canciones, producido por Chris Jeday y Gaby Music, incluye ritmos como reggae, trap, reggaetón y pop urbano, y a invitados como Farruko y Zion en “Que se joda” y Bad Bunny en la sensual “Hasta que Dios diga”, un tema que causó polémica en las redes por una rima que hace alusión a Lady Gaga y Bradley Cooper: “Tú eres mi Lady Gaga, yo tu Bradley Cooper / Ella se lo traga y me lo escupe / Tú quiere’ comerme, yo siempre lo supe / Si quiere’, te compro la Range, o la Mini Cooper”.

“No creo que sea fuerte, si no estuviéramos en cuarentena no creo que estuviese pasando”, dijo Anuel, quien también invitó a Bad Bunny para “Así soy yo”. “Nosotros venimos de esa cultura... Cuando yo empecé con el trap y Bad Bunny, nosotros hablábamos sucio de verdad y fuerte, y nunca pasó nada. Pero ahora como ya estamos más grandes y más personas oyen, pues yo entiendo, yo le echo la culpa a la cuarentena”.

Con el veterano reggaetonero puertorriqueño Tego Calderón también tiene dos temas, “Jangueo” y “Rifles rusos”.

“Tego fue de mis ídolos, de mis héroes cuando yo vine creciendo, y el último tema que yo grabé antes de irme preso fue con Tego”, dijo Anuel sobre “Rifles Rusos”.

Calderón conoció al padre de Anuel hace muchos años, pero no sabía que Anuel era su hijo cuando se reencontraron. Y cuando Anuel estuvo en prisión, fue él quien le pagó un abogado. Al salir siguieron siendo buenos amigos, pero a Anuel le daba pena invitarlo al disco; sus productores lo convencieron de hacerlo.

En el caso de “Fútbol & Rumba” con Enrique Iglesias, Anuel quiso invitar al astro del pop español a un tema surgido de una gran experiencia el año pasado: su primer partido de fútbol en un estadio, nada más y nada menos que un partido del Real Madrid, por invitación de Sergio Ramos.

“Nunca había ido a un partido de fútbol, yo lo había visto por televisión, pero no es lo mismo”, dijo. “Cuando salí de ese juego emocionado se me ocurrió, me inspiré mucho por ese deporte y la rumba que hay en España. En España es de lunes a domingo”.

Anuel se dijo maravillado por la sencillez de los deportistas “Luis Suárez me presentó a Messi”. La canción se la dedica a ellos y a la fanaticada española donde ha tenido conciertos masivos: “Sentía que se los debía”.

