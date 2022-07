NUEVA YORK (AP) — Han pasado 40 años desde que Isabel Allende publicó su primera novela, “La casa de los espíritus”, y Penguin Random House planea celebrarlo con una edición conmemorativa que incluirá un prefacio de la autora chilena.

El grupo editorial publicará el 13 de octubre la nueva edición del éxito que lanzó la prolífica carrera literaria de Allende, hoy la escritora viva en lengua española más leída del mundo, se anunció el miércoles en un comunicado.

“Este libro tuvo para mí el efecto de un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades", dijo Allende en la misiva. "En los cuarenta años transcurridos desde entonces he sufrido pérdidas, dolores y duelos, he cambiado de países y de maridos, también he acumulado mucho éxito, lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba trasmutado en la alquimia de la literatura”.

La mítica novela estará disponible en España, Latinoamérica y Estados Unidos, en español, en formato impreso, digital y audiolibro.

El anuncio se produjo a menos de una semana del cumpleaños 80 de Allende, el próximo 2 de agosto.

La escritora nació en 1942 en Perú y pasó la primera infancia en Chile. Tras el golpe militar de 1973, se exilió en Venezuela. Desde 1987, vive como inmigrante en California.

Allende ha publicado 25 libros, todos éxitos internacionales, que se han traducido a más de 40 idiomas. Su más reciente, la novela “Violeta”, lleva meses en las listas de los libros más vendidos en Latinoamérica y España.