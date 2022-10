CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Agradecido por recibir homenajes en vida y mantener una carrera que ha incluido música, cine y televisión, el astro puertorriqueño Chayanne prepara un nuevo álbum que incluye su más reciente sencillo “Como tú y yo”.

La canción tiene un video filmado en México en una zona que el músico conoce muy bien, pues ahí había realizado un clip de su álbum debut.

Recientemente Chayanne recibió el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina por su destacada trayectoria, iniciada como miembro de la agrupación juvenil Los Chicos y continuada con álbumes solistas como “Tiempo de vals”, “Provócame” y “En todo estaré”, así como éxitos como “Fiesta en América”, “Salomé” y “Dejaría todo”. En la ceremonia, Chayanne estrenó en vivo “Como tú y yo”.

“Fue muy emotivo, muy bonito, de verdad que me la pasé muy bien”, recordó Chayanne en una entrevista reciente. “Tú sabes que uno no hace las cosas esperando reconocimiento, pero te dan el premio y me lo dieron en vida... Entonces uno mira hacia atrás y es que ves lo que has hecho. No te das cuenta todas las cosas que has hecho, películas, novelas, discos, videos, canciones, comerciales de televisión”, incluso convertirse en “memes” agregó risueño.

Nacido en Río Piedras, Puerto Rico, en 1968, Chayanne, cuyo nombre verdadero es Elmer Figueroa Arce, ha actuado en miniseries y telenovelas como “Volver a Empezar” y “Provócame”, así como películas como “Los Chicos, "Conexión Caribe”, “Linda Sara” y “Dance With Me” (“Baila Conmigo”).

“Como tú y yo” tiene un video filmado en México cerca de las Grutas de Cacahuamilpa, ubicadas en el sureño estado de Guerrero. Chayanne recuerda esa zona de México con cariño porque ahí filmó el video de “Chayanne es mi nombre”, la canción que daba título a su álbum debut de 1984, algo que de acuerdo con Chayanne trajo buena energía al rodaje.

En el clip de “Como tú y yo”, que suma más de 1,7 millones de vistas en YouTube desde su estreno a fines de septiembre, una pareja se enamora en medio de una multitud en diferentes escenas que ocurren en una antigua hacienda que da la apariencia de ser un poblado. Las escenas incluyen una cocina tradicional y una coreografía bajo filas de papel picado de colores, típico mexicano.

“Ver toda la fruta, ver la gente, un pueblo típico, un pueblo trabajador”, dijo Chayanne. “Eso a mí me nutre mucho, me llena ver la verdad. Es como cuando voy a Puerto Rico... no es tanto lo que uno ve, son los olores, es la comida, es escuchar la música, es escuchar a la gente hablar”.

Para recrear las distintas escenas coordinaron a decenas de extras y bailarines.

“Hasta el caballo que estaba en escena estaba feliz con nosotros, siempre hizo el cue (la marca) perfecto y poco a poco se fueron haciendo todas las escenas”, recordó Chayanne.

El tema compuesto por Chayanne, Motiff, Servando Primera y Reggi El Auténtico, critica la velocidad a la que se dan las relaciones en la actualidad sin mucho compromiso, lo que hace difícil que la gente se enamore de verdad.

“Todo se vive muy rápido y lo que no se puede vivir rápido es la relación en pareja, uno va creciendo día a día con eso”, afirmó Chayanne, quien está casado con Marilisa Maronesse desde 1992 y con quien tuvo a sus hijos Isadora y Lorenzo.

“Como tú y yo” formará parte, junto con el tema previamente lanzado “Te amo y punto”, del próximo álbum del astro que espera lanzar para la primera mitad de 2023.

“Este año me estoy enfocando verdaderamente en terminar el disco”, dijo Chayanne determinado.