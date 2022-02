Los Premios de la Academia cambian más de lo que el público podría percatarse.

Cada año, la junta de liderazgo de la academia revisa las categorías y los posibles ajustes. Eso significa que algunos apartados — como actuación juvenil, dirección de baile y la división de rubros entre películas en blanco y negro y a color — han desaparecido. El premio a la mejor película, el mayor honor de la noche, con frecuencia es revisado.

Este año entra en vigor uno de esos cambios: 10 candidatas a mejor película se anunciarán la mañana del 8 de febrero con las nominaciones al Oscar. ¿Qué podría significar esto? AP explica.

¿QUÉ TIENE DE DIFERENTE LA CATEGORÍA DE MEJOR PELÍCULA ESTE AÑO?

Habrá 10 películas nominadas a mejor película para la 94ª entrega de premios. Durante la última década, ha habido un rango móvil de cinco a 10 nominadas. La mayoría de los años se postularon ocho o nueve.

¿ES ESTO ALGO SIN PRECEDENTES?

No, la academia ha cambiado varias veces el número de nominadas a mejor película. En la década de 1930 y principios de la de 1940, se podía nominar de ocho a 12 películas en un año determinado. En 1944 pasó a ser cinco, y en 2009 se amplió a 10. Luego, en 2011, pasaron de ser entre cinco y 10.

¿POR QUÉ ESO IMPORTA?

Por diversas razones. Una nominación a mejor película es un gran activo para una película: le da más visibilidad y, a menudo, puede generar un impulso en la taquilla (aunque este año podría ser la excepción debido a la pandemia). Quizás lo más importante es que muchos creen que expandir el campo a 10 puede abrir las nominaciones a géneros que normalmente no se consideran material de Oscar, como las cintas basadas en cómics. Muchos asumieron que el cambio de 2009 fue una respuesta directa a que “The Dark Knight” ("Batman: El caballero de la noche") no obtuvo una nominación. El pensamiento convencional es que, cuando se nominan películas populares, más gente sintoniza la entrega de premios, que ha visto disminuir sus índices de audiencia a lo largo de los años. La ceremonia tuvo sus mejores ratings en 1998, cuando más de 55 millones de espectadores sintonizaron para ver a “Titanic” arrasar.

ENTONCES, ¿SERÁ “SPIDER-MAN” NOMINADA ESTE AÑO?

“Spider-Man: No Way Home” ("Spider-Man: Sin camino a casa"), emayor éxito de taquilla durante la pandemia, no parece tener muchas posibilidades de obtener una candidatura al Oscar a la mejor película tomando en cuenta que no recibió el visto bueno del Sindicato de Productores. Lo mismo para la cinta de James Bond “No Time To Die” ("Sin tiempo para morir"). Pero podría haber sorpresas el martes por la mañana.

¿QUIÉN VOTA POR LOS NOMINADOS A MEJOR PELÍCULA?

La mayoría de las categorías limitan la votación a una nominación a una rama específica: los actores nominan a los actores, los diseñadores de vestuario a los diseñadores de vestuario. Pero todos los miembros de la academia pueden votar por la mejor película.

¿QUÉ OTROS CAMBIOS ESTÁN EN CURSO PARA ESTA CATEGORÍA?

Los nuevos estándares de inclusión para las aspirantes a mejor película se anunciaron en 2020 y están destinados a fomentar la diversidad y la representación equitativa dentro y fuera de la pantalla, abordando género, orientación sexual, raza, origen étnico y discapacidad, pero no entrarán en vigencia hasta la 96ª edición de los Premios de la Academia, en 2024.