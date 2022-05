A subasta atuendos de Marilyn, martillo de Thor

No será el vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian usó en la gala del Met, pero varios atuendos que la actriz lució en las películas “Gentlemen Prefer Blondes” ("Los caballeros las prefieren rubias") y “There’s No Business Like Show Business” ("El mundo de la fantasía") se subastarán próximamente junto con otras 1.400 piezas de historia de Hollywood.

Durante tres días de julio, Turner Classic Movies y Julien’s Auctions se unirán para subastar artículos como el escudo del Capitán América de “Captain America: The First Avenger” (“El primer vengador”), un conjunto de dos piezas de Givenchy usado por Audrey Hepburn en “Breakfast at Tiffany’s" ("Muñequita de lujo") y la billetera de Jules Winnfield de “Pulp Fiction” ("Tiempos violentos"), dijeron las organizaciones el martes.