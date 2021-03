CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 629 635½ 623¾ 625 —5½ Jul 621 626½ 617¼ 617¾ —4¼ Sep 620½ 625¾ 617½ 617½ —4¼ Dec 627¼ 632¾ 624¼ 624¾ —4 Mar 633¾ 637½ 629¾ 630 —4 May 632 635 632 635 +1 Jul 612 614½ 609¾ 610 —3¼ Est. sales 42,039. Thu.'s sales 66,698 Thu.'s open int 421,172, up 1,678 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 546¼ 554½ 545½ 553¾ +7¼ Jul 530½ 536 529½ 535¼ +5 Sep 486 488¾ 483¾ 488¼ +2 Dec 467¾ 470½ 465¼ 469¼ +1¼ Mar 475¼ 478¼ 473½ 477¼ +1¼ May 480½ 483 478¼ 481¾ +¾ Jul 481¾ 484¼ 480¼ 483¼ +¾ Sep 443¼ 444¼ 443¼ 444¼ +¾ Dec 432 433¾ 430½ 433¼ +¾ Est. sales 118,425. Thu.'s sales 295,741 Thu.'s open int 1,767,332 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 365½ 366¼ 362 363 —3¼ Jul 360½ 360½ 357¾ 357¾ —3¼ Est. sales 159. Thu.'s sales 399 Thu.'s open int 4,430, up 44 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1391 1411½ 1390 1409¾ +17½ Jul 1378 1398¾ 1377½ 1397½ +17 Aug 1333¾ 1353 1333 1352¼ +16½ Sep 1251 1267½ 1251 1267 +12¼ Nov 1202½ 1217¾ 1202¼ 1216¾ +10½ Jan 1201¾ 1215 1200½ 1214¼ +10 Mar 1187½ 1198½ 1186 1198¼ +8¾ May 1183¼ 1195¼ 1183 1194½ +8½ Jul 1189 1195¼ 1189 1194 +7 Aug 1176¾ 1176¾ 1176¾ 1176¾ +2¾ Nov 1111 1124¼ 1110½ 1120½ +7¾ Jan 1116 1116 1116 1116 —1½ Est. sales 76,892. Thu.'s sales 169,024 Thu.'s open int 853,595 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 53.21 53.97 52.97 53.89 +.37 Jul 50.94 51.84 50.84 51.74 +.41 Aug 49.08 49.95 49.00 49.86 +.43 Sep 47.73 48.43 47.55 48.30 +.33 Oct 46.55 47.31 46.45 47.17 +.28 Dec 46.00 46.73 45.86 46.62 +.33 Jan 45.50 46.21 45.39 46.15 +.35 Mar 44.94 45.60 44.81 45.60 +.36 May 44.53 45.10 44.39 45.10 +.35 Jul 44.31 44.73 44.31 44.73 +.35 Sep 43.29 43.31 43.29 43.31 +.13 Dec 42.68 42.72 42.68 42.72 +.38 Est. sales 57,745. Thu.'s sales 169,827 Thu.'s open int 500,128 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 398.50 405.80 398.20 404.40 +6.20 Jul 398.40 405.20 398.00 403.90 +5.60 Aug 391.60 397.70 391.30 396.70 +5.30 Sep 383.40 387.30 382.40 386.30 +4.10 Oct 371.10 374.20 370.90 373.80 +2.70 Dec 370.00 372.20 368.50 371.40 +2.70 Jan 366.70 368.70 365.30 368.30 +3.00 Mar 361.10 363.10 360.70 362.90 +2.90 May 360.00 362.10 360.00 361.50 +2.60 Jul 361.10 362.60 361.10 362.60 +2.80 Dec 345.00 346.60 345.00 346.40 +2.60 Est. sales 37,947. Thu.'s sales 68,089 Thu.'s open int 411,431