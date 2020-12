CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 611½ 614¾ 605¼ 607¾ —1 May 610¼ 614½ 606 609 — ¾ Jul 604¾ 607½ 599¾ 602¾ —1¼ Sep 606 610 602½ 605¼ —1¼ Dec 615 616½ 609¾ 612 —1½ Mar 620½ 622¼ 617½ 619 —1¼ Jul 599 602 595¾ 600¼ +¾ Dec 606 606 606 606 Est. sales 35,280. Thu.'s sales 66,538 Thu.'s open int 384,620, up 3,588 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 432¼ 435 432 434¼ +1¾ May 434¼ 437 434 436 +1¼ Jul 434¼ 437¼ 434 436½ +1¼ Sep 418 420¾ 417¾ 420 +1¼ Dec 414½ 416½ 413¾ 416 +1 Mar 419¼ 421¼ 419 420¾ +½ May 421 422½ 420¼ 422½ +¾ Jul 420 422¼ 419¾ 421½ +¾ Sep 397¼ 397¾ 397 397½ Dec 397½ 398¼ 397 398 — ¼ Est. sales 89,083. Thu.'s sales 174,468 Thu.'s open int 1,673,137, up 1,154 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 335½ 341 334½ 336¾ May 335¼ 335¼ 335¼ 335¼ +2 Est. sales 198. Thu.'s sales 229 Thu.'s open int 4,621 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1202¾ 1216¼ 1201½ 1213 +11¾ Mar 1207½ 1221 1205¾ 1217¾ +12¼ May 1207¾ 1221 1206 1217¼ +11¼ Jul 1204¼ 1217¼ 1203½ 1212½ +9 Aug 1180 1188 1180 1186½ +8 Sep 1123¼ 1124¾ 1119 1123½ +6¼ Nov 1071 1078¼ 1070½ 1076½ +4¼ Jan 1068 1075½ 1067½ 1073½ +3¼ Mar 1054¼ 1059½ 1052¾ 1059½ +4½ May 1050 1052¾ 1049½ 1052¾ +3¾ Jul 1049¼ 1053½ 1049¼ 1051½ +4 Sep 1023¼ 1023¼ 1023¼ 1023¼ — ¼ Nov 998 1002¼ 993½ 1001 +2¼ Jan 1002¾ 1002¾ 1002¾ 1002¾ — ¾ Est. sales 143,335. Thu.'s sales 265,209 Thu.'s open int 951,164, up 8,247 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.93 40.18 39.69 39.88 —.05 Mar 39.48 39.78 39.32 39.49 —.01 May 38.98 39.30 38.87 39.01 Jul 38.71 39.04 38.65 38.76 —.02 Aug 38.28 38.46 38.27 38.33 —.02 Sep 37.70 38.00 37.64 37.81 +.03 Oct 37.07 37.39 37.05 37.30 +.09 Dec 36.94 37.25 36.91 37.15 +.12 Jan 36.58 36.93 36.58 36.85 +.16 Mar 36.51 36.53 36.51 36.53 +.10 May 36.02 36.21 36.02 36.21 +.06 Jul 35.86 35.97 35.86 35.93 —.02 Est. sales 66,107. Thu.'s sales 163,840 Thu.'s open int 493,481, up 202 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 398.00 406.20 398.00 404.70 +6.80 Mar 397.40 405.70 397.40 404.40 +7.00 May 394.70 401.60 394.70 400.50 +6.10 Jul 393.20 399.20 393.20 398.10 +5.30 Aug 384.90 388.70 384.70 388.60 +4.70 Sep 370.50 373.10 370.50 372.90 +3.00 Oct 356.50 358.80 356.50 358.30 +2.40 Dec 354.90 357.00 354.90 356.10 +1.50 Jan 352.80 353.40 352.80 353.20 +1.70 May 342.30 343.00 342.30 342.90 +1.30 Jul 342.10 343.00 342.10 342.90 +1.30 Est. sales 59,429. Thu.'s sales 109,722 Thu.'s open int 432,793, up 2