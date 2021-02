CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 660 661¼ 638½ 644 —13½ May 664 665 642¼ 648 —13½ Jul 649 649 631¼ 637¼ —9½ Sep 647 647 630 635¾ —9 Dec 651 651 635½ 641¼ —8½ Mar 655½ 655½ 640½ 646¼ —8 May 634¼ 639¼ 634¼ 639¼ —7¼ Jul 622¾ 622¾ 613¾ 618¼ —8 Sep 619 620 619 620 —7¾ Dec 620½ 627¾ 620½ 627¾ —7 Mar 629¾ —7¼ May 627¾ —7¼ Jul 595½ —3¼ Est. sales 144,048. Tue.'s sales 139,777 Tue.'s open int 439,815, up 7,913 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 552 554¾ 547½ 553 +¾ May 549½ 552 544½ 550¾ +1 Jul 538 540½ 533 540¼ +2¼ Sep 481¾ 483¾ 476¾ 483½ +¼ Dec 457 460 450¾ 460 +2¼ Mar 462¾ 467¼ 457½ 467 +2½ May 465¾ 470¾ 460¾ 470½ +3¼ Jul 466½ 471¼ 461½ 471¼ +3¾ Sep 427 432½ 427 432¼ +1¼ Dec 420 421½ 417¼ 421¼ — ¼ Mar 429 May 431½ Jul 436 +½ Sep 426 +½ Dec 420 Jul 423½ Dec 413¾ 415¾ 413¾ 415¾ +¼ Est. sales 320,943. Tue.'s sales 293,676 Tue.'s open int 1,948,459 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 353½ 353½ 350 352¾ — ½ May 358 360 357¼ 359½ — ½ Jul 351¾ 354 351¾ 354 +½ Sep 328¾ +1¼ Dec 323½ +1¾ Mar 329¼ +1¾ May 329¾ +1¾ Jul 329¾ +1¾ Sep 329¾ +1¾ Dec 329¾ +1¾ Jul 329¾ +1¾ Sep 329¾ +1¾ Est. sales 765. Tue.'s sales 765 Tue.'s open int 4,459, up 54 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1386¼ 1390 1376¼ 1383¾ —1 May 1386½ 1391 1377 1384¾ —1 Jul 1373 1378½ 1365¾ 1373¼ +¾ Aug 1327 1334½ 1323¾ 1328½ — ¼ Sep 1236¼ 1242¼ 1231¾ 1237 Nov 1185¼ 1193½ 1182½ 1189 +3¼ Jan 1181 1187 1177 1183¼ +3 Mar 1155 1161½ 1150 1155 — ¼ May 1152¾ 1152¾ 1142¾ 1147¾ — ½ Jul 1147¾ 1150¼ 1140¾ 1145 — ½ Aug 1129½ —1¾ Sep 1091 1097¾ 1091 1097¾ —3½ Nov 1075¼ 1077 1067½ 1072½ —1¾ Jan 1078 1078 1074½ 1074½ —2½ Mar 1074 —2½ May 1074 —2½ Jul 1075 —2½ Aug 1071½ —2½ Sep 1071½ —2½ Nov 1045 —2¼ Jul 1045 —2¼ Nov 1044½ —2¼ Est. sales 250,015. Tue.'s sales 235,194 Tue.'s open int 910,575 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.33 47.64 46.55 46.77 —.50 May 46.69 46.99 45.91 46.14 —.47 Jul 45.93 46.22 45.13 45.38 —.44 Aug 44.85 45.14 44.13 44.41 —.31 Sep 43.75 43.95 43.04 43.38 —.21 Oct 42.86 42.86 42.24 42.59 —.14 Dec 42.32 42.45 41.70 42.12 —.12 Jan 41.64 41.94 41.58 41.86 —.11 Mar 41.40 41.64 41.40 41.59 —.12 May 41.16 41.38 41.15 41.31 —.11 Jul 40.98 41.12 40.72 41.12 —.11 Aug 40.77 —.14 Sep 40.32 —.13 Oct 39.71 —.16 Dec 39.10 39.49 39.10 39.47 —.16 Jan 39.47 —.16 Mar 39.47 —.16 May 39.47 —.16 Jul 39.47 —.16 Aug 39.47 —.16 Sep 39.47 —.16 Oct 39.47 —.16 Dec 39.47 —.16 Jul 39.47 —.16 Oct 39.47 —.16 Dec 39.47 —.16 Est. sales 95,871. Tue.'s sales 128,159 Tue.'s open int 505,477 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 428.90 432.30 426.50 431.70 +3.30 May 429.30 431.80 426.40 431.20 +2.30 Jul 426.00 428.30 423.20 427.90 +2.40 Aug 411.00 414.00 409.90 413.70 +2.40 Sep 393.20 396.40 392.70 396.30 +2.90 Oct 376.90 380.00 376.00 379.00 +2.40 Dec 374.10 376.80 372.90 375.80 +1.90 Jan 372.90 372.90 369.00 371.50 +1.50 Mar 362.50 362.50 359.90 361.30 +.90 May 357.60 358.60 357.10 358.60 +.80 Jul 358.10 358.30 356.90 358.30 +.90 Aug 352.90 355.10 352.90 355.10 +1.10 Sep 349.30 350.00 348.90 350.00 +1.20 Oct 341.50 342.10 341.50 342.10 +.70 Dec 342.80 342.80 338.80 340.80 +.60 Jan 339.80 +.60 Mar 340.00 +.60 May 340.00 +.60 Jul 342.40 +.60 Aug 342.40 +.60 Sep 340.90 +.60 Oct 340.90 +.60 Dec 339.30 +.60 Jul 339.30 +.60 Oct 339.30 +.60 Dec 339.30 +.60 Est. sales 84,109. Tue.'s sales 84,157 Tue.'s open int 417,288