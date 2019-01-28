Campus News

Dean’s List
Berry College — Miranda Heyman
Emerson College — Joshua Merkin, Casey Marazita, Dylan McCaffery
Southern Connecticut State University — James Abercrombie, David Bedoya, Victoria Bresnahan, Kyle Broderick, Alexandra Cammarota, Paulina Cherkasov, Amanda Cusumano, Molly Deegan, Kristopher Dicocco, David Difabio, Rory Dougall, Brandon Godfrey, Sarah Gossman, Peter Grant, Aurora Guadagnoli, Zachary Heche, Lianne Iassogna, Rachel Iassogna, Samantha Kaplan, Uruj Khan, Jillian Martins, Grace Mclean, Megan Mendell, Sabrina Migliarese, Tiffany Monteiro, Olivia Moreno, Candace Naude, Zachary Parente, Amanda Pfohl, Hannah Pham, Lauren Picarelli, Nikolis Principi, Asma Rahimyar, Monica Reardon, Erik Rosso, Jaclyn Ryan, Gianni Sapienza, Kaylee Savvaides, Emma Schober, Erin Schultz, Megan Schultz, Orlian Senior, Halley Shambra, Emma Soltis, Joshua Thiede, Robert Vojt, Hunter Wnukowski
Stonehill College — Christina Lane, class of 2019; Louisa Rossel, class of 2021
Presidential Scholar
Clarkson University — Caesar Haddad, a Chemical Engineering major
President’s List
Southern New Hampshire University — Erin Gillespie; Thomas Schutz