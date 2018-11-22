Trumbull Times

St. Joseph High School announces first quarter honor roll students

By Julie Miller on November 22, 2018 in Lead News, Schools ·

St. Joseph High School in Trumbull, has announced the students who have made the first quarter honor roll.

President’s Honor Roll

Grade 9 — Addison Strouse, Anna Stook, Giovanna (Gigi) Garofalo, Jessica Tara

Grade 10 — John Donofrio, Nina Pizzicarola, Sofia Paolella

Grade 11 — Ethan Ziegler, Isabela Yoguez, Katherine Pikulik, Mari Andrzejewski

Grade 12 — Charles Pagliarini, Jakob DeBroff, Shane Walsh, Tian (Sky) Yu, Zoe Foldesi

Principal’s Honor Roll

Grade 9 — Amy Beddoe, Brooke Buzzeo, Evan Rogers, Gannon Haley, Katherine Rudini, Kendal Rogers, Samantha Bacarella, Sara Sabin, Sophia Lowenberg

Grade 10 — Alyssa Mancini, Andrea Weber, Andrew Morris, Brian Fitzsimmons, Brooke Eckardt, Caitlin Vozzella, Chloe Zalenski, Ella Smith, Grace Hickey, Han (Hannah) Liu, Jack Wallace, Kenneth Martin, Liam Wolson, Maria Tarantino, Megan Frattaroli

Grade 11 — Alexander Pagliarini, Ashlinn Derleth, Claire Lally, Gianna Caruso, Grace Hughes, James McMahon, Justin Ciardiello, Lauren Malatesta, Mary Butler, Meghan Hurley, Shane Paolozzi, Sijie (Jessie) Zheng, Sofia Tedesco, Zhenyu (Kevin) Tang

Grade 12 — Albert Paolozzi, Bryan Viglione, Carmine Russo, Jr, Christian Scinto, Ellie Rotunno, John Gasparrini, Kayla Esteves, Luke Healy, Mark Arnone, Meghan Shilling, Pai (Carol) Liu, Robert Mihaly, Sawyer Meehan, Shengzhi (Rex) Yu, Xinyu (Shirley) Xia

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Julie Miller


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