St. Joseph High School announces first quarter honor roll students

St. Joseph High School in Trumbull, has announced the students who have made the first quarter honor roll.
President’s Honor Roll
Grade 9 — Addison Strouse, Anna Stook, Giovanna (Gigi) Garofalo, Jessica Tara
Grade 10 — John Donofrio, Nina Pizzicarola, Sofia Paolella
Grade 11 — Ethan Ziegler, Isabela Yoguez, Katherine Pikulik, Mari Andrzejewski
Grade 12 — Charles Pagliarini, Jakob DeBroff, Shane Walsh, Tian (Sky) Yu, Zoe Foldesi
Principal’s Honor Roll
Grade 9 — Amy Beddoe, Brooke Buzzeo, Evan Rogers, Gannon Haley, Katherine Rudini, Kendal Rogers, Samantha Bacarella, Sara Sabin, Sophia Lowenberg
Grade 10 — Alyssa Mancini, Andrea Weber, Andrew Morris, Brian Fitzsimmons, Brooke Eckardt, Caitlin Vozzella, Chloe Zalenski, Ella Smith, Grace Hickey, Han (Hannah) Liu, Jack Wallace, Kenneth Martin, Liam Wolson, Maria Tarantino, Megan Frattaroli
Grade 11 — Alexander Pagliarini, Ashlinn Derleth, Claire Lally, Gianna Caruso, Grace Hughes, James McMahon, Justin Ciardiello, Lauren Malatesta, Mary Butler, Meghan Hurley, Shane Paolozzi, Sijie (Jessie) Zheng, Sofia Tedesco, Zhenyu (Kevin) Tang
Grade 12 — Albert Paolozzi, Bryan Viglione, Carmine Russo, Jr, Christian Scinto, Ellie Rotunno, John Gasparrini, Kayla Esteves, Luke Healy, Mark Arnone, Meghan Shilling, Pai (Carol) Liu, Robert Mihaly, Sawyer Meehan, Shengzhi (Rex) Yu, Xinyu (Shirley) Xia