Trumbull Times

Trumbull residents named to Notre Dame honor roll

By Julie Miller on November 22, 2018 in Lead News, Schools ·

Principal Christopher Cipriano, has announced the following students from Trumbull have been named to the first marking period honor roll at Notre Dame High School — Fairfield.

High Honors

Grade 9 — Corinn Ouellette, Tiffany Suporn, Danielle Yardis

Grade 10 — Danna Aguilar, Rose Baker, Hannah Bershefsky, Katarina Christensen, Brian Essing, Elizabeth LaFrance, Riley Marko, Jillian Nunez

Grade 11 — Sophie Stachurski

Grade 12 — Kacy Adams, Cameron Connelly, Nicholas Miller, Michael Mizak, Sabah Munshi

Honors

Grade 9 — Fiona Carty, Jeffrey Langelius

Grade 10 — Annie Deal, Nathan Mastrony, Andrew Ten, Courtne Trutt

Grade 11 — Lucas Gelmetti

Grade 12 — Gabriel DaSilva, Katherine Liao, Hongrun (Rick) Meng, Julia Mizak

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Julie Miller


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