The Trumbull High Class of 2018

Trumbull High School’s Class of 2018 is as follows:
Abrahem Hasan Abunar
Mariah Alexis Acevedo
Kylie Dunn Adams
Lindsay Jane Adams
Jayson Agosto
Meghan K. Ahearn
Alyssa Marie Ahern
Rushil Ahuja
Archana Ajay
Unique Sade Akinloye
Makayla Cheyanne Albert
Anas Albezreh
Nicolas Sebastiano Alibrandi
Catherine Grace Allen
Samantha Anna Almonacid
Natalie Grace Almonacid
Daniela Alejandra Alvarez
Maggie Ameer
Katelyn Elizabeth Ariano
Arianna Desiree Astacio
Matthew Auger
Peter J. Autuori
Courtney Taylor Babson
Ethan Palmer Bachand
Cameron William Bachlechner
Irene Bal
Erica Lynn Bardinelli
Anthony Joshua Barreira
Nicole Elizabeth Bartel
Anthony Phillip Bartoli
Vincent John Bartoli
Justin R. Beaudry
Morgan Taylor Beck
Clarita Bedoya
Chloe E. Behanna
Daniel Marc Beilinson
David Alejandro Belardo
Benjamin Ofuje Bello
Victoria E. Benedicto
Jack Sebastian Berté
Mohit Bhushan
Alexander Birnbach
Connor Bluestein
Morgan McCoy Blyberg
Rithvik Bomma
Neve Marie Bonazzo
Michael Bonis
Nicole Borawski
Stephanie Victoria Borba
Owen Robert Borders
Michael A. Bothos
Brandon Michael Bottino
Scott Kevin Bova
Gabrielle Marie Bova
Maxwell Bowen
Zachary Brace
Sophia Ann Marie Bragg
Noelle Alexandra Brideau
Rebecca Ann Brideau
Sarah Rose Brindisi
MaryAngela Britto
Carson Brooks
Parker T. Brown
Taylor Spain Brown
Peter Brunone
Robert Brennan Buhrendorf
Catherine Mary Buroker
Emma C. Butler
Emily Ann Buturla
Victoria Cagnani
Jessica Helen Cairns
Christopher James Calabrese
Ian Daniel Calandro-Bitjeman
Nicole Taylor Cannone
Ashley L. Capece
Moriah Ann Caraballo
Luis Cari
Shane Harrison Carley
Patrick Leo Carr
Morgan Juliet Carrano
Jacob Carlo Carroccia
Alexa Billie Caruso
Kassandra Therese Castaldi
Brooklyn Ford Cenatiempo
Riley Pierson Chase
Caroline Smith Chase
Sabina Carolina Chavez
Alberto L. Chavez
James W. Chiappetta
Liliana E. Chipman
David Choi
Joseph Lawrence Ciambriello
Sarah Elizabeth Cirillo
Emma Jane Clark
Austin James Cleri
Nina Louise Clift
Kyle Dylan Cody
Tyler Coenraads
Hannah Ruth Cohen
Jeremy Thomas Cole, Jr.
Andrew James Colford
Vittorio Colicci IV
Christopher Conaway, Jr.
Maria-Ekaterini Coniku
Alexandra G. Conlan
Joseph Dominic Convertito
Jeremy Corsino
Francis Robert Cosenza III
Amber Rose Costa
Ryan Patrick Coty
Emma Elizabeth Crawford
Danielle Abigail Cross
Audrey Crowe
Meghan A. Crowley
Amy Elizabeth Csire
Kiera Megan Cullen
Angel Daniel Curbelo
Briana Eileen Cusumano
Nicholas Anthony D’Agosto V
Brianne Taylor Daly
Matthew Patrick Daly
John B. Damien
Lucas Ryan Davis
Robert A. Davis
Odai Dayoub
Brett Robert de Bouver
Daniel Emanuel De Jesus
William E. DeFusco
John Sayre deGraffenried III
Jonathan Beau DeMelo
Angelika Demestihas
Dante A. DePina
Brooke Ann DeRienzo
Jacob DeSanto
Delilha Alana DeStefano
James Michael DeVellis
Sara Lauren DeVitto
Joshua Mark Diamond
Pedro Ian Diamond
Yeury Dilone
Victoria Grace DiPietro
Viraj Dongaonkar
Grace Margaret Donovan
Erin Elizabeth Doris
Taylor Catherine Downs
Jack Robert Duda
Brandon Dunn
Sarah Louise Dzurenda
Thomas Richard Dzurenda
Franco Antonio Echenique
Ramije Egriu
Valerie Nicole Eigenrauch
Jason Christopher Eisdorfer
Robert Ellis
Emma Kelsey Ellsworth
Julia Nicole Esposito
Nicholas Anthony Esposito
Bridget Mary Essing
Urielle Elle Estime
Robert Thomas Eszenyi
Ethan S. Fair
Courtney Mae Fairfield
Carla S. Faura
Caroline Grace Fernandes
Benjamin Ryan Fero
Matthew John Ferri
Hudson Evan Fetzer
Michael Fiori
Connor Douglas Flaherty
Kayleigh Shea Fleming
Kayleigh J. Fogliano
Robert Charles Foley, Jr.
John Francis Forster
Conor James Fox
Gerald Christian Franco
Nikolas Vaughn Fritea
Jack W. Fritz
Leticia Sousa Froes
Larissa Sousa Froes
Nicholas Furia
Francesco William Galletti
Lalith A. Gannavaram
Kavya Deepika Ganugapati
Roza Ruthie Gavriilidis
Alexander Zachary Gay
Meghan May Geraghty
Sarah Elizabeth Giaquinto
Jessica Nicole Gibbs
Emily Rose Gilebbi
Abram Goda
Brandon J. Godfrey
Julia Madison Gold
Gabriela Goncalves Gomes
Natalie Gonzalez
Sarah Elizabeth Gossman
Richard H. Grady
Dennis Michael Grant
Peter F. Grant
Jack Jonathan Gray
Katherine Elizabeth Gregory
Connor James Grillo
Arianna Rose Gross
Renee E. Grubler
Camryn Nicole Gruner
Joseph James Guedes
Caesar Haddad
Melanie Grace Haight
Owen James Hallock
Ryan Alexander Harrison
Adela Hasandjekaj
Zachary P. Haslam
Margalit Pinni Hausman
Ashley Haydostian
Deanna Evon Hayes
Breanna M. Hayes
Allison Meredith Hazen
Michael Connor Hazen
Kelsey Hehir
Jeremy Robert Heitsman
Sarah Nicole Hernandez
Andrew George Hesse
Leen Hiba
William Michael Hnatuk
Brandon Lee Horton
Tristan S. Howard
Ethan James Howell
Donghai Huang
Isaiah Huertas
Christie Jean Hurteau
Julie A. Hyland
Olivia Marie Iacono
Lianne Renee Iassogna
William Donald Ieronimo
Stephen John Ioli
Allison Mackensie Jack
Julia Marie Jager
Hares Ullah Jan
Nicole Harshad Jayakar
Alysha Vrajesh Jhaveri
Lizeth Jimenez
Sheryl Jeba Kezia John
Abigail Rose Johnson
Caroline Annette Najair Johnson
Kristin Claire Johnson
Maria Johnson
Nicholas Anthony Johnson
Jack Jones
Margaret Ryan Jordan
Emily Branco Jorge
Christine Olivia Jorquera
Leila Kabbani
Judy Kabbani
Cameron Thomas Kacin
Maxwell Kali
Lucas Aiden Kammerman
Emma Grace Karpowich
Julie Marie Keckler
Brianna Jewel Kemper
Uruj Khan
Gillian Mae Kick
Manya Andal Kidambi
Jaelon Tyler King
Andrew George Koch
Haley Elizabeth Komorowski
Elizabeth Mary Kramer
Thomas J. Krois
Alyssa Kaitlyn Kryzanski
Meagan Elizabeth Kubicko
Matthew Richard Kuroghlian
Anirudh Kurup
Nikita Kuznetsov
Gabriela Kwiatkowski
Jarrett William Kycia
Laura Ann Tappan LaMastra
Garrett Silas Lapham
Grant J. Larson
Amanda Faith Leonard
Brenna Cathann Lethbridge
Brendan Gerard Letizia
Jennifer L. Levine
Ryan D. Levy
Allison Kaela Lewis
John Philip Ligouri
Sophie S. Lilley
Luciana Manvailer Lima
Evan C. Lindsey
Justin Dennis Lindwall
Rebecca Evangelista Lins
Jessica Gentile Lipinski
Kyra Maryse Lippert
Jessica Llanos
Natalia Llanos
Adam James Lorson
Ryan Michael Loschiavo
Julia Anne Louw
Lauren Paige Louw
Rebecca Anne Lubbert
Karlie Nicole Lucas
Brady-Ayn Lynch
Courtney Jane Lynch
Margaret Ann Lyons
Aisling Bernadette Maguire
Brian Thong Mai
Nicolle Elise Majette
Morgan Elizabeth Mallozzi
Stefano Anthony Mancini
Shaye E. Manton
Derek Christopher Marble
Jamie Ann Maresca
Sarah Maria Margolnick
Latrell Margraff
Erica Nichole Mariani
Natalie Ann Marini
Miriam Rachael Marino
Samantha Christine Markland
Jake Franklin Marlin
Stanley Martinez
Hannah Mary Martins
Ashley N. Matera
Rebecca Kathleen Matist
Eric W. McCabe
Thomas John McCarthy
Kathryn Mary McEwan
Mia Claire McKinney
Grace Rahmer McLean
Jonathan Donald McLeod
Jillian Anna McStravick
Thomas James Melia III
Andrew Christian Menjivar
Joshua Johan Merkin
Katie Lynn Merkle
Meghan K. Metcalf
Tamara Toni Michel
David Miller
Romaan Zada Miller
Charles John Miller, Jr.
Lauren Elizabeth Miolene
Kevin Charles Moccia
Colleen Dorothy Mocker
Matthew Sean Mocker
Cassandra D. Moeller
Claudia Nataila Mondesir
Alexandra Nicole Montanaro
Andrew Jacob Montañez
Daniel Fernando Morales
Alexander James Moran
Erin Katherine Moriarty
Tara Grace Morrison
Mary K. Mottolese
Nicholas Maziar Moussavian
Sriram Mukund
Lainey Elise Muller
Evelyn Grace Musto
Jalil Myers
Taylor Rose Needleman
Ishan Negi
Nicholas P. Nestro
Alec Michael Neubauer
Michael Thomas Nevins
Thomas Nguyen
Theodore P. Nguyen
Alexa Marie Nicoli
Allison Gabrielle Nielsen
Timothy Nigro
Autumn Niznansky
David Brandon Norzelin
Brett S. Nutter
Catherine Elizabeth Odendahl
Bertu H. Okten
Bhianca Aparecida Oliveira-Barbosa
Margaret Kay O’Neill
Marilin Nicole Ormaza-Argudo
Amber Marie Osborne
Nicholas Brian O’Shea
Adam John Osterberg
Sophia Rose Otero
Ryan Paganelli
3 Kristen Ann Pagliaro
Eric John Palinkas
Sean Francis Palucci
Meilena Brittany Pang-Khloeum
Emma Kathryn Parente
Jessica Lynne Parillo
Meghan Elizabeth Passeri
Michelle Bette Pavloff
Armand Joseph Perez
Carlos Giovanni Pérez
Oliver Spencer Peters
Gavin Michael Petitti
Erika Charis Pettway
Melina Picarazzi
Brendan Michael Picarelli
Joseph Krystopher Piccolo
Alyssa Michelle Pietrunti
Terril Aaron Pile
Olivia Rose Pineau
Jonathan Louis Pitcher
Amanda Gabriella Plummer
Sarah Filomena Pogany
Arianna Jasmin Polanco
Conrad Kevon Powell
William James Prezioso
Izabela Victoria Raczkowski
Neha Jog Rahalkar
Vishal Ramesh
Jayson Antonio Ramos
Justin Wilfredo Ramos
Delisha Renee Ramsay
Telisha Nicole Ramsay
Peter Matthew Raverta
Alexis Linda Reda
Jordan Alicia Reda
Bowen Michael Redgate
Chelsey Morgan Reynolds
Emma Beatrix Rivellese
Martin Enrique Rivera
Adriana Yashiel Rivera Pizarro
Matthew Vincent Rivnak
Emily Ruth Robear
Eleanor Rose Rocco
Jason Ginjo Rodrigues
Isabelle Hope Rondon
Mathew Eller Menezes Rosa
Laura Rosales
Renzo Gonzalo Rosales
Amanda Marie Rosario
Erik Glen Rosso
Alexandre Mateus Rua
Tyler J. Rubush
Zachary Ryan Rudich
Robert Rufino
Mark David Russo
Jaclyn Marie Ryan
Jillian Clare Ryan
Kara Celia Rydelek
Sara Lugman Saeed
José Camilo Salazar
Rachel Ellie Salem
Anjeli J. Sambasivam
Ashwin Sambasivam
Yara Samhan
Helen Clare Samoskevich
Matheus Santiago
Sophia Maria Santos
Katie Lynne Sarnecky
Kaylee Savvaides
Lauren Patricia Scaccia
MarcAnthony Joseph Scaccia
Victoria Jo Scala
Fiona Rebekah Maclaren Schachinger
Kaitlyn Amanda Schels
William T. Selinger
Matthew Campbell Seuch
Grace Elizabeth Seymour
Krisha J. Shah
Saloni Sachin Shah
Meghasri Shankar
Tynaja Alloure Shelby
Julia Liz Shikhman
Julian Li-An Shively
Angelica Barbara Sidorowicz
Shannon Bridget Siebold
Marguerite Silva
Steven Simon
Seth Dominique Simon
Harshpreet Singh
Shane Skoog
Natalie Lynn Katsetos Smerling
Evan Smith
Katherine Darby Smith
Lucas Smith
Ryan Christopher Smith
Eva Barrett Solano
Julianne Story Spillane
Jake M. Stamos
Elisabeth Christine Stankevitz
Rachel Marie Starr
Benjamin Carmack Stevens
Charles Vincent Stolba
Ashley Nicole Storino
Leanne Christine Suazo
Kyle B. Sullivan
Meghan Elizabeth Sullivan
Megan Gill Switzgable
Jennifer Swort
Audrey Szymanski
James C. Tamarkin
John Edward Targowski
Thomas Luke Tartamella
Jake Teixeira
Leonidas Michael Thanasoulis
Paul C. Tighe
Naomie Mary-Anna Tisdale
Adrianna Darlene Torres
Madison Rose Touri
Beyounce Najee Tracey
Sabrina Vu Tran
Amy Tran
Lauren Elizabeth Trask
Haley Sloane Travisano
Nathan Kelso Turner
Armando Peter Ulaj
Riley Oliver Usher
Jacqueline Grace Vagnone
Gianni Aliyah Valentin
Zachary F. Vartuli
Raisa Vazquez
Laura Karla Velez
Jessie Nicole Velez
Sophia-Caroline Anne Venetianer
Patrick J. Vetter
Victoria Maria Vidal
Nicholas Ryan Vieux
Rachel Nicole Vincent
Jacqueline Ann Vitacco
Nicholas Peter Vitale
Gia Alessia Vitiello
Anna Ruth Vitols
Christina Vlamis
Platon Constantinos Vlamis
Kristian Wake
Caitlin Anne Walsh
Jacob Max Walsh
Evan Jay Warner
Andrew Ian Weinstein
Helen K. Werner
David Michael Westphal
Bethany Violet Whiteside
Cassidy M. Whiteway
Brenna Williams
Holly Rose Winegar
Madison Rae Wirth
Magdalena Wiszniewska
Kayla Wong
James Lloyd Woodfine
Markeese Michael Woods
Alyssa M. Woodward
Erica Woolen
Daejah Destiny Woolery
Gregory R. Wyckoff
Nicholaos Aristotelis Xenakis
Panayiotis Alexandros Xenakis
Jacob Harris Yellen
Matthew Scott Yellen
Alev Sibel Yorulmaz
Henry Luc Young
Summer Elizabeth Zajac
Jenna Zakhour
Victoria Rebecca Zannino
Tracey Zelaya Barrio
Lawrence Qile Zhang
Nancie Elizabeth Ziegler
Alexander Zimmerman
Diane Zou