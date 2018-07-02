Trumbull Times

The Trumbull High Class of 2018

By Donald Eng on July 2, 2018 in Lead News, News, Schools ·

Trumbull High School’s Class of 2018 is as follows:

Abrahem Hasan Abunar

Mariah Alexis Acevedo

Kylie Dunn Adams

Lindsay Jane Adams

Jayson Agosto

Meghan K. Ahearn

Alyssa Marie Ahern

Rushil Ahuja

Archana Ajay

Unique Sade Akinloye

Makayla Cheyanne Albert

Anas Albezreh

Nicolas Sebastiano Alibrandi

Catherine Grace Allen

Samantha Anna Almonacid

Natalie Grace Almonacid

Daniela Alejandra Alvarez

Maggie Ameer

Katelyn Elizabeth Ariano

Arianna Desiree Astacio

Matthew Auger

Peter J. Autuori

Courtney Taylor Babson

Ethan Palmer Bachand

Cameron William Bachlechner

Irene Bal

Erica Lynn Bardinelli

Anthony Joshua Barreira

Nicole Elizabeth Bartel

Anthony Phillip Bartoli

Vincent John Bartoli

Justin R. Beaudry

Morgan Taylor Beck

Clarita Bedoya

Chloe E. Behanna

Daniel Marc Beilinson

David Alejandro Belardo

Benjamin Ofuje Bello

Victoria E. Benedicto

Jack Sebastian Berté

Mohit Bhushan

Alexander Birnbach

Connor Bluestein

Morgan McCoy Blyberg

Rithvik Bomma

Neve Marie Bonazzo

Michael Bonis

Nicole Borawski

Stephanie Victoria Borba

Owen Robert Borders

Michael A. Bothos

Brandon Michael Bottino

Scott Kevin Bova

Gabrielle Marie Bova

Maxwell Bowen

Zachary Brace

Sophia Ann Marie Bragg

Noelle Alexandra Brideau

Rebecca Ann Brideau

Sarah Rose Brindisi

MaryAngela Britto

Carson Brooks

Parker T. Brown

Taylor Spain Brown

Peter Brunone

Robert Brennan Buhrendorf

Catherine Mary Buroker

Emma C. Butler

Emily Ann Buturla

Victoria Cagnani

Jessica Helen Cairns

Christopher James Calabrese

Ian Daniel Calandro-Bitjeman

Nicole Taylor Cannone

Ashley L. Capece

Moriah Ann Caraballo

Luis Cari

Shane Harrison Carley

Patrick Leo Carr

Morgan Juliet Carrano

Jacob Carlo Carroccia

Alexa Billie Caruso

Kassandra Therese Castaldi

Brooklyn Ford Cenatiempo

Riley Pierson Chase

Caroline Smith Chase

Sabina Carolina Chavez

Alberto L. Chavez

James W. Chiappetta

Liliana E. Chipman

David Choi

Joseph Lawrence Ciambriello

Sarah Elizabeth Cirillo

Emma Jane Clark

Austin James Cleri

Nina Louise Clift

Kyle Dylan Cody

Tyler Coenraads

Hannah Ruth Cohen

Jeremy Thomas Cole, Jr.

Andrew James Colford

Vittorio Colicci IV

Christopher Conaway, Jr.

Maria-Ekaterini Coniku

Alexandra G. Conlan

Joseph Dominic Convertito

Jeremy Corsino

Francis Robert Cosenza III

Amber Rose Costa

Ryan Patrick Coty

Emma Elizabeth Crawford

Danielle Abigail Cross

Audrey Crowe

Meghan A. Crowley

Amy Elizabeth Csire

Kiera Megan Cullen

Angel Daniel Curbelo

Briana Eileen Cusumano

Nicholas Anthony D’Agosto V

Brianne Taylor Daly

Matthew Patrick Daly

John B. Damien

Lucas Ryan Davis

Robert A. Davis

Odai Dayoub

Brett Robert de Bouver

Daniel Emanuel De Jesus

William E. DeFusco

John Sayre deGraffenried III

Jonathan Beau DeMelo

Angelika Demestihas

Dante A. DePina

Brooke Ann DeRienzo

Jacob DeSanto

Delilha Alana DeStefano

James Michael DeVellis

Sara Lauren DeVitto

Joshua Mark Diamond

Pedro Ian Diamond

Yeury Dilone

Victoria Grace DiPietro

Viraj Dongaonkar

Grace Margaret Donovan

Erin Elizabeth Doris

Taylor Catherine Downs

Jack Robert Duda

Brandon Dunn

Sarah Louise Dzurenda

Thomas Richard Dzurenda

Franco Antonio Echenique

Ramije Egriu

Valerie Nicole Eigenrauch

Jason Christopher Eisdorfer

Robert Ellis

Emma Kelsey Ellsworth

Julia Nicole Esposito

Nicholas Anthony Esposito

Bridget Mary Essing

Urielle Elle Estime

Robert Thomas Eszenyi

Ethan S. Fair

Courtney Mae Fairfield

Carla S. Faura

Caroline Grace Fernandes

Benjamin Ryan Fero

Matthew John Ferri

Hudson Evan Fetzer

Michael Fiori

Connor Douglas Flaherty

Kayleigh Shea Fleming

Kayleigh J. Fogliano

Robert Charles Foley, Jr.

John Francis Forster

Conor James Fox

Gerald Christian Franco

Nikolas Vaughn Fritea

Jack W. Fritz

Leticia Sousa Froes

Larissa Sousa Froes

Nicholas Furia

Francesco William Galletti

Lalith A. Gannavaram

Kavya Deepika Ganugapati

Roza Ruthie Gavriilidis

Alexander Zachary Gay

Meghan May Geraghty

Sarah Elizabeth Giaquinto

Jessica Nicole Gibbs

Emily Rose Gilebbi

Abram Goda

Brandon J. Godfrey

Julia Madison Gold

Gabriela Goncalves Gomes

Natalie Gonzalez

Sarah Elizabeth Gossman

Richard H. Grady

Dennis Michael Grant

Peter F. Grant

Jack Jonathan Gray

Katherine Elizabeth Gregory

Connor James Grillo

Arianna Rose Gross

Renee E. Grubler

Camryn Nicole Gruner

Joseph James Guedes

Caesar Haddad

Melanie Grace Haight

Owen James Hallock

Ryan Alexander Harrison

Adela Hasandjekaj

Zachary P. Haslam

Margalit Pinni Hausman

Ashley Haydostian

Deanna Evon Hayes

Breanna M. Hayes

Allison Meredith Hazen

Michael Connor Hazen

Kelsey Hehir

Jeremy Robert Heitsman

Sarah Nicole Hernandez

Andrew George Hesse

Leen Hiba

William Michael Hnatuk

Brandon Lee Horton

Tristan S. Howard

Ethan James Howell

Donghai Huang

Isaiah Huertas

Christie Jean Hurteau

Julie A. Hyland

Olivia Marie Iacono

Lianne Renee Iassogna

William Donald Ieronimo

Stephen John Ioli

Allison Mackensie Jack

Julia Marie Jager

Hares Ullah Jan

Nicole Harshad Jayakar

Alysha Vrajesh Jhaveri

Lizeth Jimenez

Sheryl Jeba Kezia John

Abigail Rose Johnson

Caroline Annette Najair Johnson

Kristin Claire Johnson

Maria Johnson

Nicholas Anthony Johnson

Jack Jones

Margaret Ryan Jordan

Emily Branco Jorge

Christine Olivia Jorquera

Leila Kabbani

Judy Kabbani

Cameron Thomas Kacin

Maxwell Kali

Lucas Aiden Kammerman

Emma Grace Karpowich

Julie Marie Keckler

Brianna Jewel Kemper

Uruj Khan

Gillian Mae Kick

Manya Andal Kidambi

Jaelon Tyler King

Andrew George Koch

Haley Elizabeth Komorowski

Elizabeth Mary Kramer

Thomas J. Krois

Alyssa Kaitlyn Kryzanski

Meagan Elizabeth Kubicko

Matthew Richard Kuroghlian

Anirudh Kurup

Nikita Kuznetsov

Gabriela Kwiatkowski

Jarrett William Kycia

Laura Ann Tappan LaMastra

Garrett Silas Lapham

Grant J. Larson

Amanda Faith Leonard

Brenna Cathann Lethbridge

Brendan Gerard Letizia

Jennifer L. Levine

Ryan D. Levy

Allison Kaela Lewis

John Philip Ligouri

Sophie S. Lilley

Luciana Manvailer Lima

Evan C. Lindsey

Justin Dennis Lindwall

Rebecca Evangelista Lins

Jessica Gentile Lipinski

Kyra Maryse Lippert

Jessica Llanos

Natalia Llanos

Adam James Lorson

Ryan Michael Loschiavo

Julia Anne Louw

Lauren Paige Louw

Rebecca Anne Lubbert

Karlie Nicole Lucas

Brady-Ayn Lynch

Courtney Jane Lynch

Margaret Ann Lyons

Aisling Bernadette Maguire

Brian Thong Mai

Nicolle Elise Majette

Morgan Elizabeth Mallozzi

Stefano Anthony Mancini

Shaye E. Manton

Derek Christopher Marble

Jamie Ann Maresca

Sarah Maria Margolnick

Latrell Margraff

Erica Nichole Mariani

Natalie Ann Marini

Miriam Rachael Marino

Samantha Christine Markland

Jake Franklin Marlin

Stanley Martinez

Hannah Mary Martins

Ashley N. Matera

Rebecca Kathleen Matist

Eric W. McCabe

Thomas John McCarthy

Kathryn Mary McEwan

Mia Claire McKinney

Grace Rahmer McLean

Jonathan Donald McLeod

Jillian Anna McStravick

Thomas James Melia III

Andrew Christian Menjivar

Joshua Johan Merkin

Katie Lynn Merkle

Meghan K. Metcalf

Tamara Toni Michel

David Miller

Romaan Zada Miller

Charles John Miller, Jr.

Lauren Elizabeth Miolene

Kevin Charles Moccia

Colleen Dorothy Mocker

Matthew Sean Mocker

Cassandra D. Moeller

Claudia Nataila Mondesir

Alexandra Nicole Montanaro

Andrew Jacob Montañez

Daniel Fernando Morales

Alexander James Moran

Erin Katherine Moriarty

Tara Grace Morrison

Mary K. Mottolese

Nicholas Maziar Moussavian

Sriram Mukund

Lainey Elise Muller

Evelyn Grace Musto

Jalil Myers

Taylor Rose Needleman

Ishan Negi

Nicholas P. Nestro

Alec Michael Neubauer

Michael Thomas Nevins

Thomas Nguyen

Theodore P. Nguyen

Alexa Marie Nicoli

Allison Gabrielle Nielsen

Timothy Nigro

Autumn Niznansky

David Brandon Norzelin

Brett S. Nutter

Catherine Elizabeth Odendahl

Bertu H. Okten

Bhianca Aparecida Oliveira-Barbosa

Margaret Kay O’Neill

Marilin Nicole Ormaza-Argudo

Amber Marie Osborne

Nicholas Brian O’Shea

Adam John Osterberg

Sophia Rose Otero

Ryan Paganelli

3 Kristen Ann Pagliaro

Eric John Palinkas

Sean Francis Palucci

Meilena Brittany Pang-Khloeum

Emma Kathryn Parente

Jessica Lynne Parillo

Meghan Elizabeth Passeri

Michelle Bette Pavloff

Armand Joseph Perez

Carlos Giovanni Pérez

Oliver Spencer Peters

Gavin Michael Petitti

Erika Charis Pettway

Melina Picarazzi

Brendan Michael Picarelli

Joseph Krystopher Piccolo

Alyssa Michelle Pietrunti

Terril Aaron Pile

Olivia Rose Pineau

Jonathan Louis Pitcher

Amanda Gabriella Plummer

Sarah Filomena Pogany

Arianna Jasmin Polanco

Conrad Kevon Powell

William James Prezioso

Izabela Victoria Raczkowski

Neha Jog Rahalkar

Vishal Ramesh

Jayson Antonio Ramos

Justin Wilfredo Ramos

Delisha Renee Ramsay

Telisha Nicole Ramsay

Peter Matthew Raverta

Alexis Linda Reda

Jordan Alicia Reda

Bowen Michael Redgate

Chelsey Morgan Reynolds

Emma Beatrix Rivellese

Martin Enrique Rivera

Adriana Yashiel Rivera Pizarro

Matthew Vincent Rivnak

Emily Ruth Robear

Eleanor Rose Rocco

Jason Ginjo Rodrigues

Isabelle Hope Rondon

Mathew Eller Menezes Rosa

Laura Rosales

Renzo Gonzalo Rosales

Amanda Marie Rosario

Erik Glen Rosso

Alexandre Mateus Rua

Tyler J. Rubush

Zachary Ryan Rudich

Robert Rufino

Mark David Russo

Jaclyn Marie Ryan

Jillian Clare Ryan

Kara Celia Rydelek

Sara Lugman Saeed

José Camilo Salazar

Rachel Ellie Salem

Anjeli J. Sambasivam

Ashwin Sambasivam

Yara Samhan

Helen Clare Samoskevich

Matheus Santiago

Sophia Maria Santos

Katie Lynne Sarnecky

Kaylee Savvaides

Lauren Patricia Scaccia

MarcAnthony Joseph Scaccia

Victoria Jo Scala

Fiona Rebekah Maclaren Schachinger

Kaitlyn Amanda Schels

William T. Selinger

Matthew Campbell Seuch

Grace Elizabeth Seymour

Krisha J. Shah

Saloni Sachin Shah

Meghasri Shankar

Tynaja Alloure Shelby

Julia Liz Shikhman

Julian Li-An Shively

Angelica Barbara Sidorowicz

Shannon Bridget Siebold

Marguerite Silva

Steven Simon

Seth Dominique Simon

Harshpreet Singh

Shane Skoog

Natalie Lynn Katsetos Smerling

Evan Smith

Katherine Darby Smith

Lucas Smith

Ryan Christopher Smith

Eva Barrett Solano

Julianne Story Spillane

Jake M. Stamos

Elisabeth Christine Stankevitz

Rachel Marie Starr

Benjamin Carmack Stevens

Charles Vincent Stolba

Ashley Nicole Storino

Leanne Christine Suazo

Kyle B. Sullivan

Meghan Elizabeth Sullivan

Megan Gill Switzgable

Jennifer Swort

Audrey Szymanski

James C. Tamarkin

John Edward Targowski

Thomas Luke Tartamella

Jake Teixeira

Leonidas Michael Thanasoulis

Paul C. Tighe

Naomie Mary-Anna Tisdale

Adrianna Darlene Torres

Madison Rose Touri

Beyounce Najee Tracey

Sabrina Vu Tran

Amy Tran

Lauren Elizabeth Trask

Haley Sloane Travisano

Nathan Kelso Turner

Armando Peter Ulaj

Riley Oliver Usher

Jacqueline Grace Vagnone

Gianni Aliyah Valentin

Zachary F. Vartuli

Raisa Vazquez

Laura Karla Velez

Jessie Nicole Velez

Sophia-Caroline Anne Venetianer

Patrick J. Vetter

Victoria Maria Vidal

Nicholas Ryan Vieux

Rachel Nicole Vincent

Jacqueline Ann Vitacco

Nicholas Peter Vitale

Gia Alessia Vitiello

Anna Ruth Vitols

Christina Vlamis

Platon Constantinos Vlamis

Kristian Wake

Caitlin Anne Walsh

Jacob Max Walsh

Evan Jay Warner

Andrew Ian Weinstein

Helen K. Werner

David Michael Westphal

Bethany Violet Whiteside

Cassidy M. Whiteway

Brenna Williams

Holly Rose Winegar

Madison Rae Wirth

Magdalena Wiszniewska

Kayla Wong

James Lloyd Woodfine

Markeese Michael Woods

Alyssa M. Woodward

Erica Woolen

Daejah Destiny Woolery

Gregory R. Wyckoff

Nicholaos Aristotelis Xenakis

Panayiotis Alexandros Xenakis

Jacob Harris Yellen

Matthew Scott Yellen

Alev Sibel Yorulmaz

Henry Luc Young

Summer Elizabeth Zajac

Jenna Zakhour

Victoria Rebecca Zannino

Tracey Zelaya Barrio

Lawrence Qile Zhang

Nancie Elizabeth Ziegler

Alexander Zimmerman

Diane Zou

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Donald Eng


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