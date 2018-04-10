Hillcrest Middle School students named to honor roll

Principal Stafford W. Thomas, Jr. has announced Hillcrest Middle School students who made the second marking period honors list.
Honors with Distinction
Grade 6 — Talia Cook, Michael Cross, Agronil Das, Jash Desai, Brian Elmo, Sudiksha Gadiraju, Lillian Gamma, Caroline Hall, Kyle Helminger, Eliana Howard, Audrey Kehley, Alaina Kovachi, Anika Madan, Mia Mallone, Maeve Matthews, James Murano, Carolyn Novia, Isabel O’Brien, Isabel O’Neil, Kobichi Oraedu, Joseph Palackal, Jane Parente, Kaya Patel, Ankush Patwardhan, Anusha Ragupathy, Lily Scerbo, Grace Schober, Hannah Tyler
Grade 7 — Abigail Adams, Hannah Adams, Lindsay Baker, Margaret Basbagill, Brenna Benvenuto, Makena Brown, Maura Carbone, Caitlin Carley, Scott Carravone, Alexander Chamberlain, Aiden Copeland, Skylar Cuminotto-Reis, Grace Cutney, Katryna Cylwik, Gillian Delmhorst, Nolan DeMelo, Ashvita Dhar, Madeline Ferguson, Ellie Forma, Isabel George, Shea Hanna, Risa Hiliniski, Maggie Huang, Kayla Incontro, Deanna Jacobi, Caitlyn Kelly, Amber Kennedy, Christina Kingan, Abigail Knapp, Kyle Kolber, Anisha Kurup, Noah Lafond, Catherine Langworth, Isabella Lee, Nicholas Lee, Francesca Lemma, Sarah Lilly, Madeline Lojko, Srinidhi Mallapragada, Alexandra Manolakas, Gabriella Margolies, Julia Masiuk, Caroline McAleavey, Jaime McMahon, Isabella Molnar, Reene Nemchek, Kevin Nusom, Aarav Parekh, Misha Patel, Anshul Patwardhan, Ayush Puthiyavettle, Alexandra Santoro, Anna Simpson, Ayushi Singh, Charliann Smith, Connor Smith, Isabella Socci, Elizabeth Steeves, Shivashankar Subramanian, Jackson Tymula, Nicholas Valyayev, Alexis VanStone, Vivian Wang, Lianna Weaver, Collin Woods, Catherine Wright, Grace Wurst, Natalia Yamka, Allison Ziegler
Grade 8 — Rania Ahmad, Kaitlyn Bailo, Angelique Barreiro, Jacqueline Basso, Mia Bekech, Noah Brophy, Caroline Buck, Leah Cody, Faye Cohen, Ella Jane Cook, Kaitlyn Coppola, Samantha Crosby, Taylor D’Andrea, Adrish Das, Lauren Delaney, Katherine DeRose, Tanvi Dongaonkar, Kathryn Finnegan, Alannah Fleming, Devyn Genet, Lyndsay Guzzetta, Caitlin Hogan, Katherine Johnson, Chandini Kalidindi, Macarthy Keane, Neya Kidambi, Sally Kirk, Morgan Klepack, Pranav Kodakara, Sai Kulkarni, John Leo, Julia Marin, Maxwell Neufeld, Kiersten Nyquist, Corinn Ouellette, Zachary Parente, Jathaved Pasham, Morgan Rizzo, Sean Sanchez, Sierra Scott, Rebecca Stowell, Jacqueline Virasak
High Honors
Grade 6 — Henry Berrien, Bernardo Bizinoto, James Capizzuto, Thomas Capizzuto, Sofia Chaves, Julianna Cifatte, Payton Cuminotto-Reis, Loralai Dale, Adele Datz, Brody Donovan, Christopher Essing, Erin Foley, Peter Glassman, Reilly Gramesty, Jillian Greene, Jessica Guttman, Krista Halverson, Isabella Hernandez, Bianca Hriscu, Adam Johnson, Rowan Johnston, Henry Klain, Maya Marin, Anabela Martins, Cassidy McGill, Patrick McGovern, James Mellinger, Benjamin Miller, Emily Miller, Alexander Mumbach, Aethan Munden, Hannah Natlo, Sofia Nicolia, Aditya Patel, Jack Pellicone, Mia Pham, Nikolas Polakos, Weston Rice, Dimitra Ritsatos, Kayla Rolka, Piper St. John, Naomi Ulisse, Colin VanBeever, Bridget Walsh, Jake Williamson, Antonio Zargo
Grade 7 — Chukwuemeka Anueyiagu, Robert Barnett, Jordan Black, Aaron Bobela, Vincent Caldarone, Isabella Cao, Laura Catuccio, Tyler Christie, McKaylan Connolly, Brennan Curtin, Lukas Cylwik, Daniel DeRose, Chase Diamond, Lauren Doepper, Aaron Dressler, Antonio Echenique, Isabella Fabrizio, Nicholas Forger, Sean Francoeur, Morgan Franz, Colleen Grennan, Charles Grube, Jake Gruner, Jake Guedes, Zuriel Guerra, Jeremy Ibaran, Sidney Jackel, William Lynch, Ankita Mallik, Ava Meagher, Margarita Medina, Katherine Miller, Ryan Mirrione, Korrie Munoz, Maya Pepin, Blake Persichilli, Logan Pranger, Ava Rose, Jason Rotunno, Brooke Rubush, Peter Stofa, Luke Strong, Dina Toffolo, Koji Torikai, Riley Trubovich, Anthony Wang, Niall Zaman
Grade 8 — Avery Aaron, Nathan Auten, Gioncarlo Barone, John Bevilacqua, Amelia Brace, Grace Carrello, Matthew Christie, Stephen Cialini, William Colbert, Alexander Conaway, Payton Corsi, Sarah Davis, Mary DeCarlo, Justin Delaney, Mia DiBello, Hailey Duva, Matthew Esposito, Jude Farin, Sean Ferris, Brooke Formanek, William Forrester, Giovanna Garofalo, Avery Genet, Sarah Greene, Gannon Haley, Finn Hall, Ryan Hannon, Wynn Haslam, Claudia Hepfer, Sara Holmes, Claire Kehley, Charles Langworth, Brad Larson, Benjamin Leeds, Melany Lewis, Jamie Li, Juliana Martins, Molly Mellinger, Sabrina Merli, Lily Nuland, Matthew Orlick, Tyler Park, Thomas Pitagora, Lyndsy Pontillo, Isabella Pucci, Bridget Rakoczy, Evan Rogers, Logan Rudich, Sara Sabin, Tatyana Santiago, Lauren Sembrot, Vikasni Senthil, Allison Shairer, Hannah Shairer, Anthony Smaniotto, Megan Smith, Abigail Soutar, John Strong, Tyler Ulisse, William Wardzala, Mia Wurst, Jake Yacovacci, Lake Zajac
Honors
Grade 6 — Yousef Afifi, Angel Albaladejo, Sean Allen, Christina Arduini, David Armistead, Andrew Bessergenev, Matthew Bevilacqua, Brianna Blanco, Christopher Bochicchio, Ian Brady, Hayden Brill, Isabella Callaway, William Carroll, Addison Chamberlain, Jake Colucci, Ryan Crosby, Caitlyn Dale, Claire Davis, Matthew DeAngelo, Christopher Debrosky, Thomas DeFelice, Jackson DePino, Samuel DiVasto, Matthew Doris, Laila Eid, Talia Feher, Mary Ferris, Declan Fleming, Kyle Gasparrini, Sarah Gasparrini, Mia Giblin, Jackson Gilman, Joseph Goldbeck, Amalia Guedes, Madeline Gutwein, Irfan Harris, Liam Hilleary, Courtney Johnson, Jayden Kenney, Caroline Kosak, Mateo Lamour, Sophia Lau, Julianna Leavitt, Avery MacKenzie, Katherine MacKnight, Isabella Marchelli, Rylan Massey, Austin Matera, Abigail McKinney, Liam McKinney, Ryan Meacham, Andrew Mecca, Dev Mehta, Shannon Miller, Skylar Miller, Victor Moreira, Ilario Muoio, Maria Oliveira, Dumeto Oraedu, Jose Ornelas-Sanchez, Mirabella Pang-Khloeum, April Park, Jaedon Perez, Quinn Polly, Michael Powell, Cynthia Qian, Gianna Reeve, Leila Rekovic, Alana Reyes, Jose Rivera, Samantha Sabin, Brodie Satin, Ava Schuerlein, Adriana Sclafani, Zachary Selby, Harjaap Singh, Timothy Spillane, Madeline Steczkowski, Phillip Stelman, Samuel Stevens, Jack Stocknoff, Gianna Story, Marcus Stryker, Kaia Summ, George Taxiltaridis, Elizabeth Tinker-Lamothe, John Tischio, Kylie Totten, Jacob Traussi, Jordan Verespy, Matthew Wood, Alexander Wright, Irene Yezersky, Robert Zaccagnino
Grade 7 — Henry Ahle, Santiago Arenas, Ravjot Arora, Amet Asani, Benjamin Barton, Logan Berko, Daxchyata Bista, Creagen Bohner, Carolina Cabera, Briana Caman, Mia Cenholt-Haulund, Kaitlynn Cherubini, Dominick Cimmino, Lauren Clark, Thomas Coniglio, Liliana Cores, Amanda Cottica, Anthony D’Amato, Finnian Demott, John DePanfilis, Alessia Ferraro, Lucas Ferreira, Matthew Firmender, Keenan Fraczek, Joshua Fung, Zoi Giagkos, Kaitlin Griffin, Tyler Hickey, Elizabeth Hinton, Corinne Howell, Alexander Ivanovich, Hope Ivanovich, Amelia Kaczmarczyk, Andrew Kalapir, Daniel Kelly, Max Kimball, Logan Klein, Jeffrey Kraus, Jack Labate, Jaiden Lazaro, Paulo Lopes, George Luft, Elle MacKnight, Kathleen Marchetti, Eliza Martin, Olivia Mate, Ellen Matzke, Colin McNally, Katarina Melnyk, Raphael Morais, Kevin Nguyen, Kiley Nguyen, Kayla Nichols, Ashley O’Connor, Lily Oliver, Nina Onofreo, Amr Othman, Eric Pedersen, Heather Pezreh, Ashley Picone, Leonardo Pinho, Tania Quechol-Rojas, Sean Racette, Sierra Randolph, Andrea Rapoza, Isabella Rio, Joseph Sabin, Benjamin Safarik, Gianna Sanchez, Gabriella Santiago, Luca Santilli, Katria Santos, Maria Scott, Aidan Shove, Christopher Tabacco, Mackenzie Tiani, Nathaniel Tibor, Randy Torelli, Peter Traussi, Emma Turiano, Matthew Tyburski, Austin Ulisse, Francis Willis, David Wise, Kevin Zaros
Grade 8 — Nicholas Abriola, Angelina Alarcon, Anthony Amato, Gabe Baber, Bijan Behzadi, Kyle Benjamin, Lucio Bevilacqua, Rachel Bikofsky, Adam Blyberg, Rylan Brittain, Alexandra Callaghan, Athan Cavaleri, Emma Cenholt-Haulund, Sean Clemons, Cedric Cohen, Andrew Coley, Skylar Cooney, Taylor Cooney, Zachary Cooper, Susanna Cordone, Daniel Costello, Cooper Dayton, Anthony DeBiase, Louis DeBiase, Lia DeFelice, Matthew DeFillippis, Alfredo DelCastillo, Alexander DeMarrais, Ashley DeOliveira, Joseph DeRienzo, Braden Diamond, Arianna Diaz, Melanie DiFabio, Matthew DiGhello, Michael Duva, Justin Fernandes, Joseph Ferraro, Jessie Flam, Gavin Fraczek, Annalisa Frumento, Kimberly Gamarro, Joshua Glassman, William Goldbeck, Brianna Gomez, Jordan Goncalves, Troy Gromley, Adam Guttman, Abdulhameed Harris, Daniela Hernandez, Kali Holden, Marco Huang, Eli Jackel, Joshua Johnson, Connor Johnston, Charlie Keller, Duncan Kerr, Kyle Klem, Cameron Kosak, Madhuvanthi Krishna, Evan Lansing, Lia Leavitt, Jiahui Liu, Jayden Lucas, Justin McGee, Max Micinilio, Sophie Miller, Madeline Minella, Megan Molloy, Joshua Mora, Chelsea Morton, Jack Mullen, Cameron Nagy, Jack Norton, Jake O’Meara, Rajkaran Padda, Brady Peabody, Maximus Perez, Sebastian Perez, Madeline Pollock, Leslie Quechol-Rojas, Anne Ramadanovic, Jasmine Rivera, Avery Rosa, Jacob Ross, Jason Rubinstein, Micahael Samuel, Michah Samuel, Jordan Simon, Patrick Spychalla, Anna Storino, Meghan Storry, Emily Szergowicz, Nicholas Tetu, Dylan Treacy, Ariela Treysler, Ingrid Vilarino, Paul Visconti, Kayla Walker, Grace Walsh, Devonte Wilson.