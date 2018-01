Girls basketball: Trumbull Eagles defeat Westhill Vikings

The Trumbull High girls basketball team improved to 14-1 overall and 10-1 in the FCIAC with a 57-24 road win Friday night at Westhill High.

Cassi Barbato and Allie Palmieri each scored 11 points for the Eagles.

Grace Hansen scored 10 points for Westhill.

Trumbull

Jessica Lipinski 0 0-0 0; Meghan Lesko 2 0-0 4; Bella McCain 2 0-0 5; Maeve Hampford 0 0-0 0; Kelly O’Leary 0 0-0 0; Krystina Schueler 2 0-0 5; Jenna DeSabellla 1 0-0 3; Aisling Maguire 4 0-1 8; Julie Keckler 3 0-0 8; Cassi Barbato 5 1-2 11; Allie Palmieri 5 0-2 11; Brady Lynch 1 0-0 2

Team Totals: 25 1-5 57

Westhill

Maddy Bautista 2 0-0 5; Vana Servos 0 0-0 0; Peyton Hackett 1 0-0 2; Meaghan Lavelle 0 0-0 0; Sam Jones-Folkes 1 0-0 2; Tamar Belette 1 1-2 3; Grace Hansen 5 0-0 10; Grace Tufano 0 0-0 0; Nia Holley 0 0-0 0; Candese Osborne 1 0-0 2; Caroline Kollar 0 0-0 0

Team Totals: 11 1-2 24

Scoring by Quarters:

Trumbull: 18 19 13 7 – 57

Westhill: 4 6 5 9 – 24

3-Pointers Made:

Trumbull: Bella McCain-1; Kelly O’Leary-1; Krystina Schueler-1; Julie Kecker – 2; Allie Palmieri-1; Westhill: Maddy Bautista-1