Wrestling: Trumbull sweeps foes at Cougars Duals

Trumbull High’s sixth-ranked wrestling team took part in the Cougars Duals on Saturday, winning four decisions at Haddam-Killingworth High.

Coach Charlie Anderson’s Eagles (22-2) defeated Darien 75-0, Haddam-Killingworth 60-24, New Fairfield 63-12, Bunnell High 72-6 and Guilford 42-27.

Trumbull led highly-regarded Guilford, 24-18, before winning 4-of-6 bouts to secure the match.

Jonathan Kocak (7-5 decision at 126 pounds), David Castaldo (6-0 decision at 132), Matt Ryan (3:36 pin at 138) and Gabe LaGuardia (1:58 pin at 160) closed out the victory.

Posting wins for the Eagles to open the match were Webster Williams (2:33 pin at 170), Joe Palmieri (9-8 decision at 182) and team captain Brett Nutter (1-0 decision at 195).

Guilford tied it at 12 with a win by forfeit and a pin in the heavyweight division.

Jack Ryan put the Eagles back in front with a 25-second fall at 106 pounds.

Brandon Neri-Jacobs needed only 41 seconds to pin at 113 and Trumbull led 24-12.

Trumbull 42, Guilford 27

170- Webster Williams (T) Pin. Dylan Hegedus 2:33

182- Joe Palmieri (T) Dec. Charlie Andrus 9-8

195-Brett Nutter (T) Dec. AJ Moscato 1-0

220- Mark Chapman (G) FFT

285- Vinnie Masotli (G) Pin. Matthew Ryan 5:25

106- Jack Ryan (T) Pin. Mohammed Halabi :25

113- Brandon Neri-Jacobs (T) Pin. Kyle Putham :41

120-Anthony Bombgardner (G) Pin. Aidan Burns :49

126-Jonathan Kosak (T) Dec. Keldon LaPase 7-5

132- David Castaldo (T) Dec. George Sanderlin 6-0

138- Matt Ryan (T) Pin. Vinny Mascola 3:36

145- Joey Santino (G) Dec. William Holmes 17-12

152- Christian Swan (G) Pin. Jace Starrett 5:01

160- Gabe LaGuardia (T) Pin. Brady Johnson 1:58

Trumbull 75, Darien 0

138- Matt Ryan (T) FFT

145- William Holmes (T) FFT

152- Jace Starrett (T) Dec. Brandon Yares 6-0

160- Gabe LaGuardia (T) FFT

170-Webster Williams (T) Pin. Jimmy Nutter :33

182- Joe Palmieri (T) FFT

195-Brett Nutter (T) FFT

220- Matthew Ryan (T) FFT

106-Jack Ryan (T) Pin. Hunter Yarrish :20

113- Brandon Neri- Jacobs (T) Pin. Thomas Kariena :38

120-Aiden Burns (T) Pin. Brady Mcgraph :19

126-Jonathan Kosak (T) FFT

132-David Castaldo( T) FFT

Trumbull 60, Haddam-Killingworth 24

145- William Holmes (T) FFT

152- Jace Starrett (T) FFT

160- Justin Popp (HK) Pin. Gabe LaGuardia 3:36

170-Webster Williams (T) FFT

182- Joe Palmeiri (T) Pin. Matt Carson 1:30

195- Brett Nutter (T) Pin. Thomas Perry 1:16

220- Trevor Hines (HK) Pin. Matthew Ryan 2:53

285- Aiden Maher (HK) FFT

106- Jack Ryan (T) Pin. Cam Hines 2:26

113- Brandon Neri-Jacobs (T) Pin. Elena Hughes 1:36

120- Wyatt Wright (HK) Pin. Aidan Burns 2:40

126- Jonathan Kosak (T) Pin. Malakai Maher 3:56

132- David Castaldo (T) Pin. Zach Wyzyrowski 1:20

138- Matt Ryan (T) Pin. Matt Jenkins 5:57

Trumbull 63, New Fairfield 12

152- Jace Starrett (T) Dec. Brian Sacco 2-0

160-Colman Poscette (NF) Pin. Gabe LaGuardia 3:59

170-Webster Williams (T) Pin. Dawson Remington 3:09

182- Joe Palmieri (T) FFT

195- Brett Nutter (T) Pin. Azaan Castelano 1:10

220- Matthew Ryan (T) FFT

106-Jack Ryan (T) Pin. Mike Wrobel :17

113- Brandon Neri-Jacobs (T) Pin. Vadmir Vasquez 4:47

120- Hunter Chin (NF) Pin. Aidan Burns 3:36

126- Jonathan Kosak (T) Pin. Nick Rivera 1:34

132-David Castaldo (T) Pin. JT Martin :54

138- Matt Ryan (T) FFT

145- William Holmes (T) FFT

Trumbull 72, Bunnell 6

160- Gabe LaGuardia (T) FFT

170- Webster Williams (T) Dec. Sean Romero 9-5

182- Joe Palmieri (T) Pin. Jacob Lahalstad 1:58

195- Brett Nutter (T) Pin. Danny 1:36

220- Matthew Ryan (T) FFT

285- CJ (B) FFT

106- Jack Ryan (T) FFT

113- Brandon Neri-Jacobs (T) FFT

120- Aidan Burns (T) FFT

126- Jonathan Kosak (T) Pin. Frankie Maher 1:15

132- David Castaldo (T) Pin. Josh Lisi :47

138- Matt Ryan (T) Pin. Julian Dematteo 3:08

145- William Holmes (T) Pin. Sean Abner 2:26

152- Jace Starrett (T) Dec. Matt Soares 4-2