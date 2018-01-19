Trumbull Times

Girls basketball: Unbeaten Trumbull defeats New Canaan

By Trumbull Times on January 19, 2018 in FCIAC, High School Sports, Sports Features · 0 Comments

Trumbull High defeated visiting New Canaan, 51-23, in an FCIAC girls basketball game on Friday.

Coach Steve Tobitsch’s Eagles improved to 12-0 overall and 9-0 in the FCIAC.

Brady Lynch scored nine points and had nine rebounds for Trumbull, which took a 19-3 lead after one period.

Bella McCain scored nine points, Cassie Barbato seven, Kelly O’Leary six, Krystina Schueler six and Aisling Maguire five.

Trumbull

Jessica Lipinski 1 0-0 2;  Meghan Lesko 0 0-0 0;  Bella McCain 3 3-5 9;  Maeve Hampford 0 0-0 0;  Kelly O’Leary 2 0-0 6;   Krystina Schueler  3 0-1 6; Jenna DeSabella 0 0-0 0; Aisling Maguire 1 2-2 5; Julie Keckler 0 1-4 1; Cassi Barbato 2 1-2 7; Gianna Ghitsa 1 1-3 3; Allie Palmieri 1 1-4 3; Brady Lynch 4 1-2 9

Team Totals:  18  10-23 51

New Canaan

Emily Schizari 0 1-2 1; Catherine Bopp 0 0-0 0; Maeve Selvaggi 2 0-0 4; Cameron Murphy 0 0-0 0; Riana Afshar 2 1-3 5; Liz DeMarino 1 0-2 2; Kearney McKiernan 1 0-0 2; Quinn McKiernan 0 1-2 1; Katherine Lisecky 0 0-2 0; Jane Charlton 0 3-4 3; Caity Blair 1 2-2 5; Leigh Charlton 0 0-0 0

Team Totals:  7  8-17  23

Scoring by Quarters:

Trumbull:       19  12  12  8 -51

New Canaan:  2    3    7  11 – 23

3-Pointers: Trumbull: Kelly O’Leary-2; Cassi Barbato-2; Aisling Maguire-1; New Canaan: Caity Blair-1

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