Campus News

Dean’s List

Curry College — Krysta Caltabiano, Ryan Randall, Mary Wynne

Stonehill College — Christina Lane, class of 2019, and a graduate of Trumbull High School; Louisa Rossel, class of 2021, and a graduate of Trumbull High School.

University of Delaware’s School of Nursing — Jayna Pacelli class of 2021, daughter of Julie and John Pacelli.

UConn — Kiana Akhundzadeh, Osama Alarumi, Thomas Baccaro, Marianna Bedoya, Kate Burns, Sara Buzel, Nathan Choi, Lauren Ciulla, Christie Costello, Rushabh Damania, Michael Ell, Francesca Esposito, Julia Evangelista, Meghan Farrell, Rebecca Feuerberg, Katherine Foley, Mason Freund, Briana Giacobbe, Alex Greco, Michael Greco, Katherine Griffin, Alexandra Gruner, Jeffrey Hage, Nicholas Harriau, Edward Herndon, Sophia Hopwood, Emma Hopwood, Cole Irwin, Justin Jager, Simran Khatri, Geethika Kodakara, Maneesh Koneru, Lydia Krahn, Colby Laracuente, Jin Hee Lee, Julia Lisi, Meghan Malloy, Molly Malloy, Joseph Mancini III, Jeanette Marini, Dominic Martire, Shawn McAuley, Rachel Mchugh, Lindsey Mcmorris, Sean O’Hagan, Margaret Parisi, Ross Pellenberg, Jared Quigley, Jacob Rudolph, Rachel Ruiz, Anthony Sakakini Rebecca Socha, Emily Socha, John Stachura, Hannah Steigler, Kyle Tesei, Devanshi Thakkar, Patrick Thompson, Addison Vitols, Snigdha Wadhwa, Zachary Yellen, Ajshe Zulfi

President’s List

Coastal Carolina University — Mitchell French, a management major

Southern New Hampshire University — Erin Gillespie, Thomas Schutz