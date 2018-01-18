Girls basketball: Trumbull defeats Fairfield Ludlowe

Trumbull High defeated Fairfield Ludlowe, 42-35, in an FCIAC girls basketball game on Wednesday.
The Eagles used a 12-4 run in the third quarter to overcome a 21-20 halftime deficit.
Krystina Schueler scored 14 points for Trumbull (11-0, 8-0 FCIAC).
Trumbull
Meghan Lesko 0 0-0 0; Kelly O’Leary 1 1-1 3; Krystina Schueler 4 5-5 14; Aisling Maguire 0 2-3 2; Julie Keckler 1 5-9 7; Cassi Barbato 4 3-6 11; Allie Palmieri 2 0-1 4; Brady Lynch 0 1-2 1
Team Totals: 12 17-27 42
Fairfield Ludlowe
Anna Paulmann 1 4-6 6; Emma Torello 2 1-3 7; Bridget O’Leary 2 3-6 8; Bridget Paulmann 3 0-0 7; Paige O’Connell 0 0-2 0; Amanda Schramm 1 2-6 4; Trish Carey 0 0-1 0; Erin O’Leary 1 0-1 2; Callie Cirilli 0 1-2 1;
Team Totals: 10 11-27 35
Scoring by Quarters:
Trumbull: 5 15 12 10 – 42
Ludlowe: 8 13 4 10 -35
3-Pointers Made:
Trumbull: Krystina Schueler – 1
Fairfield Ludlowe: Emma Torello-2; Bridget O’Leary – 1; Bridget Paulmann-1