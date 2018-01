Wrestling: Trumbull defeats Staples, falls to Danbury

The Trumbull wrestling team defeated Staples High, 49-21, on Thursday.

Coach Charlie Anderson’s Eagles, ranked sixth in the Connecticut Wrestling Online’s Top 10 high school wrestling poll, won 10-of-14 matches to improve to 18-2 on the season.

Trumbull’s Jack Ryan (106 pounds), Jonathan Kosak (126), David Castaldo (132), Matt Ryan (138) and William Holmes (145) won by fall.

Posting pins for Staples were Gerard Ellen (120), Domenic Arciola (160) and George Harrington (heavyweight).

Trumbull was coming off a 47-18 loss to CT Wrestling top-ranked Danbury High.

Scoring wins for Trumbull versus the unbeaten Hatters were Kosak (4-2 decision), Matt Ryan 1:43 pin), Holmes (6-0 decision), Joe Palimeri (7-6 decision at 182) and Brett Nutter (11-5 decision at 195).

Trumbull- 49 Staples- 21

106 Jack Ryan (T) Pin. Paul Hwang :32

113 Brandon Neri-Jacobs (T) Major Dec. Terry Brannigan 10-0

120 Gerard Ellen (S) Pin. Aidan Burns 3:55

126 Jonathan Kosak (T) Pin. Conor Blum :22

132 David Castaldo (T) Pin. Daniel Boccardo :51

138 Matt Ryan (T) Pin. Cameron Owen 1:04

145 William Holmes (T) Pin. Jack Lee :16

152 Jace Starrett (T) Dec. J.C Montoni 3-1

160 Domenic Arciola (S) Pin. Gabe Laguardia 1:05

170 Jacob Qui (S) Dec. Webster Williams 6-5

182 Joe Palmieri (T) FFT

195 Brett Nutter (T) FFT

220 Matthew Ryan (T) FFT

285 George Harrington (S) Pin. Lj Suarez :37

Danbury- 47 Trumbull- 18

106 Tyler Johnson (D) Dec. Jack Ryan (T) 3-2

113 Ben Leblanc (D) Pin Brandon Neri-Jacobs (T) 3:25

120 Ryan Jack (D) Pin Aidan Burns (T) :46

126 Jonathan Kosak (T) Dec. Nic Savo (D) 4-2

132 Kyle Fields (D) Tech. David Castaldo (T) 18-1

138 Matt Ryan (T) Pin. Joe Silva (D) 1:43

145 William Holmes (T) Dec. Chris Palacio (D) 6-0

152 A.J. Kovak (D) Pin. Jace Starrett (T) 1:45

160 Tyrell Jones (D) Pin. Gabe Laguardia (T) 1:59

170 Gino Baratta (D) Pin. Webster Williams (T) 1:35

182 Joe Palmieri (T) Dec. Jesse Patton (D) 7-6

195 Brett Nutter (T) Dec. D.J. Donovan (D) 11-5

220 Montez Osbey (D) Pin. Matthew Ryan (T) 2:44

285 Jordan Agosto (D) Dec. L.J. Suarez 5-1

106 Jack Ryan (T) Dec. Jake Defonce (Abbott Tech) 7-0